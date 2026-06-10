Neymar, la ultima Cupă Mondială din carieră: Sunt ca un copil

Neymar, jucător brazilian de fotbal. Sursa foto: Agerpres

Neymar se simte „ca un copil“ la ultima sa Cupă Mondială.

Atacantul brazilian Neymar se simte "ca un copil" înaintea celei de-a patra şi ultime Cupe Mondiale, chiar dacă participarea sa este incertă din cauza unei accidentări la gamba dreaptă, a afirmat fotbalistul într-un serial documentar brazilian, citat de AFP și Agerpres.

"Chiar dacă este a patra mea Cupă Mondială, este un sentiment diferit din cauza a tot ceea ce vine odată cu ea şi, evident, este ultima", a explicat Neymar într-un fragment din documentarul "Vai, Brasil" (Hai, Brazilia), care va fi lansat miercuri.

"Sunt aici ca un copil, un tânăr de 18 ani care merge la prima sa Cupă Mondială", subliniază jucătorul lui Santos în documentar, care relatează ultimele 12 luni de pregătire ale Selecao pentru Cupa Mondială din 2026, organizată în comun de Statele Unite, Canada şi Mexic.

La 34 de ani, numărul 10 al Braziliei îşi continuă antrenamentele de forţă cu patru zile înainte de meciul de deschidere al cvintuplilor campioni mondiali împotriva Marocului, care va avea loc sâmbătă, în New Jersey, în Grupa C a turneului final.

Golgheterul all-time al echipei naţionale a Braziliei (79 de goluri) a făcut progrese bune de la accidentarea sa din 17 mai, dar nu a putut încă participa la antrenamentele echipei, potrivit Confederaţiei braziliene de fotbal (CBF).

Din cauza lipsei de formă fizică, absenţa sa împotriva Marocului este considerată sigură, iar el ar putea debuta împotriva Haiti, pe 19 iunie.

Chiar dacă problemele fizice au afectat performanţele fostului atacant al echipelor FC Barcelona şi Paris Saint-Germain în ultimele sezoane, Carlo Ancelotti a decis să-l includă în lotul său de 26 de jucători pentru a încerca să obţină un al şaselea titlu la Cupa Mondială.

"Sunt foarte mândru, foarte fericit să fiu aici. Mă voi bucura de fiecare secundă, de fiecare moment al acestei Cupe Mondiale şi sper că va fi şi special", a spus Neymar.

Neymar a participat la fiecare Cupă Mondială din 2014, dar cvintupla campioană mondială a rămas fără trofeu de la ultimul său triumf din 2002. Cea mai bună performanţă a sa rămâne la ediţia din 2014 din Brazilia, unde ţara a suferit o umilinţă împotriva Germaniei (1-7) în semifinală, meci pe care Neymar nu l-a jucat.