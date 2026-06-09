CM 2026: Iranul ajunge în SUA cu o zi înainte de meciul cu Noua Zeelandă

Cupa Mondială 2026 - foto AI

Naționala Iranului va ajunge în Statele Unite cu o zi înainte de primul meci de la Cupa Mondială 2026, împotriva Noii Zeelande, după ce jucătorii au obținut vizele necesare.

Naţionala de fotbal a Iranului, a cărei bază pentru Cupa Mondială 2026 se află în Mexic, va călători în Statele Unite cu o zi înainte de primul său meci împotriva Noii Zeelande, programat pe 15 iunie, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al Federaţiei iraniene, informează AFP.

"Delegaţia echipei va călători în Statele Unite cu un zbor charter. Echipa va călători în oraşul gazdă (Los Angeles - n. r.) cu o zi înainte de meciul împotriva Noii Zeelande, iar pentru următoarele două meciuri vom fi acolo cu două zile înainte de lovitura de începere", a declarat Mehdi Alavi, purtător de cuvânt al Federaţiei iraniene de fotbal, citat de agenţia ISNA.

Jucătorii au obţinut în sfârşit vizele

După o incertitudine legată de participarea lor, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, jucătorii au obţinut în sfârşit vizele, spre deosebire de o parte din staff-ul tehnic. Ei au ajuns duminică la tabăra lor de bază din Tijuana, în Mexic, ţară care găzduieşte Mondialul împreună cu Statele Unite şi Canada.

Iranul urmează să joace primul său meci de la Cupa Mondială pe 15 iunie împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles, înainte de a înfrunta Belgia (pe 21 iunie, la Los Angeles) şi Egiptul (pe 26 iunie, la Seattle), conform Agerpres.

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