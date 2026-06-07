Iranul acuză că personalul naționalei de fotbal a fost refuzat la vize pentru Cupa Mondială

Iranul acuză Statele Unite că au blocat acordarea vizelor pentru o parte a staffului esențial al echipei sale naționale de fotbal, deși a aprobat pentru jucători, într-un moment tensionat, chiar înainte de startul Cupei Mondiale FIFA, programată să înceapă săptămâna viitoare în America de Nord.

Situația apare pe fondul unui nou episod de tensiuni diplomatice între Washington și Teheran, relațiile fiind deteriorate de la escaladarea conflictului din februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri cu rachete asupra Iranului. De atunci, discuțiile privind un posibil acord de pace au rămas blocate, inclusiv în ceea ce privește redeschiderea Strâmtorii Hormuz și limitarea programului nuclear iranian, din perspectiva administrației Donald Trump, negocierile fiind împiedicate de disputa privind deblocarea unor fonduri de ordinul miliardelor de dolari.

"Nu vom permite ca echipa Iranului să abuzeze de acest sistem pentru a introduce teroriști în Statele Unite sub pretexte false"

Cu doar câteva zile înainte de meciul Iranului cu Noua Zeelandă, programat pe 15 iunie la Los Angeles, ambasada Iranului din Turcia a acuzat SUA de „cea mai gravă formă posibilă de ingerință părtinitoare în sport”.

„Extinzând ostilitățile voastre arbitrare împotriva națiunii iraniene în domeniul sportului, guvernul SUA privează, în practică, echipa națională a Iranului de dreptul de a participa la Cupa Mondială în condiții normale, fără presiuni și stres nejustificat”, a transmis misiunea diplomatică pe platforma X.

Declarația a venit ca reacție la afirmațiile ambasadorului american în Turcia, Tom Barrack, care a spus că echipa sa este mândră de procesarea vizelor pentru delegația iraniană care urmează să ajungă în Statele Unite.

„Nu puteți acoperi un comportament care încalcă regulamentele FIFA și obligațiile Statelor Unite ca țară gazdă doar prin laude aduse propriei activități”, a răspuns ambasada Iranului. „De ce nu spuneți că au fost refuzate vize unei mari părți din stafful managerial și executiv, consilierilor tehnici și altor persoane esențiale pentru orice echipă națională de fotbal?”

În replică, Departamentul de Stat al SUA a precizat că „vizele necesare Iranului pentru a participa la Cupa Mondială, inclusiv pentru sportivi și personalul de suport necesar, au fost emise”.

„Nu vom permite ca echipa Iranului să abuzeze de acest sistem pentru a introduce teroriști în Statele Unite sub pretexte false”, a transmis instituția americană.

Participarea Iranului la turneu a fost privită ca neașteptată

Participarea Iranului la turneu a fost privită ca neașteptată în contextul tensiunilor recente. În martie, Donald Trump a scris pe Truth Social că, deși Iranul este binevenit la competiție, nu consideră „potrivit ca aceștia să fie acolo, pentru siguranța și viața lor”.

Cu toate acestea, președintele FIFA, Gianni Infantino, a susținut constant prezența Iranului la turneu. După partida cu Noua Zeelandă, selecționata iraniană va întâlni Belgia și Egiptul în faza grupelor, iar baza sa de pregătire este stabilită la Tijuana, Mexic, în locul planului inițial care prevedea Tucson, Arizona.

Iranul nu este singura parte afectată de restricțiile de viză impuse de Statele Unite. Atacantul elvețian Breel Embolo a fost inițial împiedicat să intre în țară, după ce autorizația sa de călătorie a fost supusă unei verificări suplimentare, primind ulterior viza joi.

În paralel, Gianni Merlo, președintele Asociației Internaționale a Presei Sportive, a transmis într-o scrisoare adresată FIFA critici privind „refuzul vizelor de intrare pentru colegi acreditați în mod regulat” din Iran și Africa.

„Cazurile sunt nenumărate și, repet, inacceptabile”, a scris acesta. „Politicienii spun mereu că sportul unește și construiește punți între tinerii din țări aflate în conflict, dar în acest caz mergem în direcția opusă”, a completat Merlo, potrivit Politico.

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