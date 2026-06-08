Mister înainte de Cupa Mondială 2026. Arbitru somalez, blocat fără explicații la intrarea în SUA

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Un cetățean somalez care urma să arbitreze la Cupa Mondială de fotbal 2026, ce începe joi, a fost întors la intrarea în Statele Unite ale Americii.

Un arbitru somalez ce trebuia să arbitreze la Cupa Mondială de fotbal 2026, care va începe joi, a fost întors la intrarea în Statele Unite, a afirmat luni pentru AFP un responsabil somalez.

Misterul din spatele respingerii arbitrului somalez

Motivele acestei respingeri încă nu sunt cunoscute, deși Omar Abdulkadir Artan avea o viză valabilă, a spus pentru AFP Ciise Aden Abshir, consilier al Ministerului Tineretului şi Sportului din Somalia.

Somalia este una dintre numeroasele state ai căror cetăţeni sunt supuşi unei interdicţii de călătorie în Statele Unite ale Americii impuse de administraţia Donald Trump.

Omar Abdulkadir Artan "este printre cei mai respectaţi arbitri din Africa"

Omar Abdulkadir Artan "este printre cei mai respectaţi arbitri din Africa", iar "interzicerea intrării sale în Statele Unite ale Americii şi împiedicarea sa de a arbitra (...) nu numai că îi fac rău personal, însă subminează şi angajamentul fotbalului în favoarea corectitudinii, meritului şi spiritului de fair-play", a declarat Abshir.

"Comunitatea fotbalistică ar trebui să-l sprijine în această perioadă dificilă", a menționat acest fost căpitan al echipei naţionale a Somaliei.

Omar Abdulkadir Artan avea să fie primul arbitru somalez ce oficiază la un turneu final al Cupei Mondiale

Omar Abdulkadir Artan urma să fie primul arbitru somalez ce oficiază la un turneu final al Cupei Mondiale. Omar Abdulkadir Artan are 34 de ani și s-a numărat printre cei 52 de arbitri selectaţi să arbitreze la Cupa Mondială care se va organiza în comun de Canada, Mexic şi Statele Unite ale Americii lunile în iunie şi iulie.

"Laud eforturile, profesionalismul şi integritatea de care a dat dovadă arbitrul Omar, ce a devenit o inspiraţie pentru noua generaţie de somalezi", s-a bucurat în ziua numirii sale Hassan Sheikh Mohamud, preşedintele acestui stat care nu s-a calificat niciodată la o Cupă Mondială.

Omar Abdulkadir Artan este arbitru FIFA din 2018. El oficiază în campionatul Somaliei şi a fost desemnat cel mai bun arbitru al anului de către Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) în 2025.

Somalia, în vizorul lui Donald Trump

Somalia este în vizorul președintelui american Donald Trump. La sfârşitul lui noiembrie, preşedintele american a numit-o o "ţară putredă" şi şi-a anunţat scopul de a pune capăt statutului special care îi protejează pe cetăţenii somalezi de la deportare, notează Agerpres.