Marius Croitoru şi-a înjurat fotbaliştii la FC Voluntari - FC Botoşani. "Dacă s-au uitat copii, îmi cer scuze"

Marius Croitoru, FC Botoşani. Sursa: Agerpres

FC Voluntari şi FC Botoşani au terminat la egalitate primul meci al noului sezon de Liga 1, scor 2-2. Marius Croitoru, antrenorul celor de la FC Botoşani, şi-a înjurat de mai multe ori fotbaliştii pe marginea terenului.

Concret, antrenorul botoşănenilor a fost surprins spunând despre Narcis Ilaş, fotbalist care poartă ochelari pe terenul de fotbal din cauza unei probleme la ochi, "ce prost e ochelaristul ăsta!”. Despre căpitanul Andrei Miron, Marius Croitoru a spus "Bă, eu spun marcaj și el se uită la minge în p*** mea! Fotbalist la 35 de ani!”.

Nici Andrei Dumiter, marcatorul golului de 2-2, nu a scăpat de jignirile lui Marius Croitoru. "F***-ți Dumiteru' mă-tii! Bă, Dumi, dă pase mai departe!”, a spus acesta.

După meci, Marius Croitoru a încercat să se apere.

"Se mai întâmplă la fotbal. Nu suntem la... Se mai întâmplă. Dacă s-au uitat părinți, copii, îmi cer scuze!

Sunt stări care mă încearcă. Și de supărare, şi de fericire. Am început cu dreptul, cu egal în deplasare, mai sunt lucruri de reglat şi mai vin jucători. Puteam câştiga, dar puteam şi să pierdem.

(n.r. despre autogolul lui Diarra) Asta te învaţă la 10-11 ani să nu te prindă faza... să vină mingea între tine şi poartă, mai ales în dinamica mare a meciului, dar asta este. E de învăţat. Am luat punct cu o echipă bună, puteam câştiga. Două goluri sunt plusuri, iar greşelile sunt de evitat.

Ratarea lui Markovic face parte din bagajul lui, de felul în care tratează anumite momente din meci şi din viaţa lui. Dacă era mai atent, marca. Să înţeleagă că are o vârstă frumoasă şi mai are 7-8 ani de fotbal şi astfel de momente trebuie tratate altfel. E de mare calitate, de viitor şi am încredere în el. Nu pot să spun că mă supăr pe el, dar preferam să dea tare, decât acea execuţie.

Nimeni nu-l poate repune pe picioare dacă el nu vrea. Astfel de momente de trag în jos, iar eu sunt nevoit să spun adevărul. Sunt alături de el necondiţionat, dar astfel de momente l-au tras în jos. A avut o accidentare şi l-a ţinut deoparte aproape toată perioada de pregătire.

Are o săptămână de pregătire cu echipa şi probabil că şi asta a cântărit în decizia de pe teren", a declarat Marius Croitoru la flash interviu.