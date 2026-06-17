Austria debutează cu victorie la Cupa Mondială 2026, împotriva Iordaniei

Fotbaliști austrieci celebrând victoria împotriva Iordaniei, Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecţionata Austriei a învins echipa Iordaniei cu scorul de 3-1, marţi seara, pe San Francisco Bay Area Stadium, în primul său meci din Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026.

Selecţionata Austriei a învins echipa Iordaniei, cu scorul de 3-1 (1-0), marţi seara, pe San Francisco Bay Area Stadium, în primul său meci din Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Austria, revenită la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani, s-a impus prin golurile marcate de Romano Schmid (21), Yazan Alarab (77, autogol) şi Marko Arnautovic (90+12 - penalty).

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Iordania, debut în forță la Cupa Mondială

Iordania, debutantă la Cupa Mondială, a marcat primul său gol la un turneu final, prin Ali Olwan (50).

Al-Nashama a lăsat o impresie bună, a jucat curajos şi putea obţine chiar mai mult, dacă nu erau câteva naivităţi, atât în apărare, cât şi în atac.

Iordanienii au început ofensiv, iar Haddad a şutat în plasa laterală (2). În min. 17, pe contraatac, Fakhoury a şutat de la 20 de metri, dar portarul Schlager a respins.

Austria a deschis scorul la capătul unui atac prelungit, prin Schmid (20), cu un şut de la 20 de metri, care l-a surprins pe portar.

Iordania a replicat imediat, iar Olwan a nimerit bara (22), după un corner. Acelaşi Olwan a fost aproape de gol (34), dar şutul său a fost respins de Schlager, după care Altamari a reluat în Lienhart. Debutanta a mai avut o ocazie până la finalul primei reprize, prin starul său Altamari (45+1), dar şutul său a fost imprecis.

Echipa antrenată de marocanul Jamal Sellami a egalat în debutul reprizei secunde (50), la capătul unui contraatac: Alrawabdeh a reuşit o intercepţie în propria jumătate, l-a lansat pe Olwan, iar acesta a încheiat acţiunea cu un şut la colţul lung. A fost al şaptelea gol marcat de Olwan la naţională în ultimele zece meciuri.

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Austria a revenit în a doua repriză

Austria a mutat ofensiv şi a pus presiune pe defensiva adversă, reuşind să înscrie în min. 67, după un corner, dar golul a fost anulat pentru henţ (la Posch) de arbitrajul video.

Echipa pregătită de Ralf Rangnick a preluat conducerea în min. 77, în urma unui corner executat de Sabitzer, la cae mingea a fost deviată de Yazan Alarab în propria poartă.

Apoi, Arnautovic (90+2) a ratat singur cu portarul Abulaila, iar Alrawabdeh a fost aproape de autogol cu o pasă la portar (90+4), care a arătat multă nesiguranţă.

Obaid a respins cu mâna la centrare a lui Arnautovic, iar arbitrajul video a făcut sesizare şi Austria a primit penalty, transformat de Arnautovic (90+12).

Fundaşul Mohammad Abualnadi, care a semnat recent cu Corvinul Hunedoara, a jucat 72 de minute la iordanieni.

Austria va juca următoarele meciuri cu campioana mondială Argentina, pe 22 iunie, şi cu Algeria, pe 28 iunie, în timp ce Iordania va întâlni Algeria pe 23 iunie şi Argentina pe 28 iunie.

Austria - Iordania 3-1 (1-0)

Au marcat: Romano Schmid (21), Yazan Alarab (77, autogol), Marko Arnautovic (90+12 - penalty), respectiv Ali Olwan (50).

San Francisco, San Francisco Bay Area Stadium: 68.527 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa J

Au evoluat echipele:

Austria: 1. Alexander Schlager - 5. Stefan Posch, 15. Philipp Lienhart, 8. David Alaba (căpitan; 3. Kevin Danso, 59), 16. Phillip Mwene (24. Paul Wanner, 59) - 6. Nicolas Seiwald, 20. Konrad Laimer - 18. Romano Schmid (21. Patrick Wimmer, 83), 4. Xaver Schlager (17. Carney Chukwuemeka, 59), 9. Marcel Sabitzer - 14. Sasa Kalajdzic (7. Marko Arnautovic, 46). Selecţioner: Ralf Rangnick.

Rezerve neutilizate: 12. Florian Wiegele, 13. Patrick Pentz - 2. David Affengruber, 23. Marco Friedl, 25. Michael Svoboda, 10. Florian Grillitsch, 19. Christoph Baumgartner, 22. Alexander Prass, 26. Alessandro Schoepf, 11. Michael Gregoritsch.

Iordania: 1. Yazeed Abulaila - 3. Abdallah Nasib (19. Saed Alrosan, 81), 5. Yazan Alarab, 16. Mohammad Abualnadi (17. Saleem Obaid, 72) - 23. Ehsan Haddad (căpitan; 13. Mahmoud Almardi, 81), 8. Noor Alrawabdeh, 21. Nizar Alrashdan, 20. Mohannad Abutaha - 10. Mousa Altamari (25. Mohammad Aldaoud, 88), 11. Odeh Fakhoury (24. Ali Azaizeh, 88), 9. Ali Olwan. Selecţioner: Jamal Sellami.

Rezerve neutilizate: 12. Noureddin Baniateyah, 22. Abdallah Alfakhori - 2. Mohammad Abuhasheesh, 4. Husam Abudahab, 26. Anas Badawi, 6. Amer Jamous, 14. Rajaei Ayed, 15. Ibrahim Sadeh, 18. Mohammad Abughoush, 7. Mohammad Abuzraiq.

Arbitru: Dahane Beida (Mauritania); arbitri asistenţi: Jerson Emiliano Dos Santos (Angola), Elvis Noupue (Camerun);

Al patrulea oficial: Oshane Nation (Jamaica); arbitru asistent de rezervă: Caleb Wales (Trinidad-Tobago);

Arbitru video: Mahmoud Ashour (Egipt); arbitri asistenţi video: Nicola Gallo (Columbia), Rodolpho Toski (Brazilia)

Cartonaşe galbene: Sabitzer (77).