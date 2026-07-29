Universitatea Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor şi merge în preliminariile Europa League

Sursa: Agerpres

Universitatea Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor la fotbal, după ce a terminat la egalitate cu echipa bulgară Levski Sofia, 2-2 (1-2), miercuri seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.

Campioana României părăseşte competiţia după 0-1 la Sofia, dar continuă în cupele europene.

Universitatea a plătit preţul pentru un prim sfert de oră dezastruos, primind două goluri în Bănie în decurs de patru minute, marcate de Everton Bala (13) şi Aldair Neves (16). Gazdele au revenit prin reuşitele lui Nicuşor Bancu (45+2) şi Adrian Rus (48), dar nu au izbutit măcar să trimită meciul în prelungiri în faţa unei echipe valoroase.

Craiova a reuşit să revină în repriza secundă

Ca şi în urmă cu o săptămână, echipa antrenată de Filipe Coelho a început slab jocul şi a fost dominată de Levski în primul sfert de oră, bulgarii deschizând scorul prin brazilianul Everton Bala (13), cu un şut de la 22 de metri la colţ. Câteva minute mai târziu, la o fază similară, în care Universitatea nu a avut om la respingere, Aldair Neves (16) a marcat cu un şut de la 18 metri.

Universitatea a intrat greu în meci, Nsimba având prima oportunitate (20), însă francezul a şutat peste poartă de la 12 metri.

Reinaldo (23) a fost blocat de in extremis de Screciu în poziţie favorabilă.

Craiovenii au început să construiască mai mult şi Cicâldău (37) a şutat de la 22 de metri peste poartă. În finalul primei reprize, după o fază realizată de David Matei, Bancu a redus din diferenţă cu o lovitură de cap de la 12 metri (45+2).

Universitatea a început excelent repriza secundă, reuşind egalarea prin fundaşul Adrian Rus, care a transformat impecabil o lovitură liberă de la 26 de metri, la vinclu (48).

Baiaram (53) a ratat din 6 metri, iar El Moubarik (62) a respins din faţa lui Nsimba la alte acţiuni de atac ale oltenilor.

Levski a fost aproape să închidă conturile prin Soula (64), dar Popescu a respins şutul francezului din afara careului. Laurenţiu Popescu a fost apoi providenţial un minut mai târziu în faţa lui Reinaldo (65).

Nsimba (71) a şutat din marginea careului, puţin pe lângă vinclu, Teles (72) a trimis periculos cu capul, dar tot bulgarii au fost mai aproape de gol, prin Kristian Dimitrov (78), care a trimis în bara transversală cu capul, din cornerul executat de Centelles.

Elisor (85) a avut cea mai bună şansă a gazdelor de a trimite meciul în prelungiri, dar Vuţov a respins de sub transversală lovitura de cap a francezului.

Serginho a fost aproape de golul victoriei în ultimele minute, însă Popescu s-a remarcat la lovitura liberă de la 20 de metri a portughezului (89), care a trimis apoi în bară pe contraatac (90+1).

Levski va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu Kairat Almatî.

Universitatea va continua în Europa League, adversara sa din turul al treilea preliminar fiind formaţia finlandeză KuPS Kuopio, eliminată de Sabah Baku după 1-0 şi 2-0 pentru azeri.

Craiovenii vor juca prima manşă în deplasare pe 6 august, iar manşa secundă la Craiova, pe 13 august.

Prima reacţie a antrenorului Filipe Coelho

Portughezul Filipe Coelho, omul care o conduce de pe banca tehnică pe Craiova, şi-a lăudat echipa.

”Cred că au fost două goluri diferite. La acest nivel nu am fost suficient de eficienți, iar prețul plătit a fost unul mare. Îmi place să analizez totul. Sunt foarte mândru de jucători.

Știu că mulți oameni cred că este un dezastru, dar nu este un dezastru. În ultimii 13 ani, nicio echipă din România nu s-a calificat în Liga Campionilor. Trebuie să ne corectăm greșelile, în special la fazele fixe. Avem nevoie de progres. Am jucat împotriva unei echipe bune.

Nu asta este important. După ce s-a făcut 2-2, am avut ocazii foarte bune. Am introdus doi atacanți, iar jucătorii au luptat până în ultima secundă. Au fost extraordinari. Avem nevoie de mai multe meciuri ca acesta, pentru că a fost un meci de fotbal foarte bun.

Ce le-am spus jucătorilor rămâne între mine și ei. Sunt mândru de ei și nu am ce să le reproșez. În ultimii 13-14 ani, nicio echipă din România nu a ajuns în Liga Campionilor.

Nu este treaba mea să analizez asta, fiecare trebuie să tragă propriile concluzii. În ultimii 14 ani, nicio echipă din România nu s-a calificat în Liga Campionilor.

Acum nu mai suntem în Liga Campionilor și trebuie să ne gândim la meciul cu Petrolul. Trebuie să privim și lucrurile bune.

Totul depinde de prestațiile noastre. Acum ne concentrăm pe meciul cu Petrolul. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Este bine că jucăm din trei în trei zile. Sezonul trecut am făcut lucrurile așa cum trebuia. Vom vedea ce putem realiza.

Trebuie să analizăm meciul. Sunt foarte mândru de jucători, îi iubesc. Avem nevoie să progresăm. Nu am ce să le reproșez, dimpotrivă, trebuie să le fiu recunoscător”, a declarat Filipe Coelho.