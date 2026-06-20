CM 2026: Maroc - Scoția, scor final în Grupa C

Selecționata Marocului a învins echipa Scoției cu scorul de 1-0 (1-0), vineri, pe Boston Stadium, în Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

Leii din Atlas au făcut un pas mare spre șaisprezecimile de finală cu acest succes, adus de golul marcat de Ibrahim Saibari, cel mai rapid al acestui turneu final, după numai 71 de secunde.

Lansat de Brahim Diaz, starul lui PSV Eindhoven a marcat cu un șut la colțul scurt, după o fază la care defensiva scoțiană a crezut că este ofsaid.

Marocanii, care au terminat pe locul al patrulea la ediția trecută, au fost în continuare mai buni în prima repriză, având și alte ocazii de gol. Saibari (10) a luftat de la 6 metri, iar portarul Gunn l-a blocat in extremis pe Hakimi (18). El Aynaoui (30) a șutat de la 14 metri peste poartă, iar El Khannous (36) a trimis peste buturile scoțiene din 8 metri.

Scoția nu a reușit să construiască prea mult, dar a avut, totuși, o șansă bună, însă McGinn (45+1) nu a reușit să reia din unghi centrarea în forță a lui Robertson

Campioana Africii (la masa verde) a continuat să fie echipa mai periculoasă și după pauză, chiar dacă scoțienii, împinși din spate de Tartan Army, au alergat după egalare.

Saibari (50) a reluat de la 8 metri, dar a fost blocat de Hendry și mingea a lovit bara. El Khannous (52) a reluat la colțul, scurt cu capul, dar portarul Gunn a fost la post.

Christie (64) a avut o șansă bună, dar șutul său de la 18 metri s-a dus pe lângă țintă. McTominay (84) a șutat din unghi, însă Riad a deviat providențial în corner. Același McTominay a fost blocat în momentul șutului de Riad, un minut mai târziu (85).

Echipa antrenată de Mohamed Ouahbi a avut două oportunități de a încheia conturile pe contraatac, dar șutul lui Talbi din unghi (90+3) a fost respins de Gunn, în timp ce Amaimouni (90+5) a trimis puțin alături.

Scoția, care învins Haiti cu 1-0 în primul meci, va juca ultima partidă din grupă contra Braziliei, pe 25 iunie.

Maroc, care remizase cu Brazilia (1-1), în prima partidă, va disputa ultimul meci, pe 25 iunie, cu Haiti, cu gândul la șansa sa de a câștiga grupa.

Scoția - Maroc 0-1 (0-1)

A marcat: Ismael Saibari (2).

Boston, Boston Stadium: 64.146 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa C

Au evoluat echipele:

Scoția: 1. Angus Gunn - 13. Jack Hendry, 5. Grant Hanley, 6. Kieran Tierney (17. Ben Gannon-Doak, 60) - 22. Nathan Patterson (24. Anthony Ralston, 88), 11. Ryan Christie (23. Kenneth McLean, 71), 19. Lewis Ferguson, 7. John McGinn (14. Ross Stewart, 89), 3. Andrew Robertson (căpitan) - 4. Scott McTominay, 10. Che Adams (9. Lyndon Dykes, 71). Selecționer: Steve Clarke.

Rezerve neutilizate: 12. Liam Kelly, 21. Craig Gordon - 2. Aaron Hickey, 15. John Souttar, 16. Dominic Hyam, 26. Scott McKenna, 8. Tyler Fletcher, 18. George Hirst, 20. Lawrence Shankland, 25. Findlay Curtis.

Maroc: 1. Yassine Bounou - 2. Achraf Hakimi (căpitan), 14. Issa Diop, 18. Chadi Riad, 3. Noussair Mazraoui - 24. Neil El Aynaoui, 6. Ayyoub Bouaddi - 10. Brahim Diaz (21. Ayoube Amaimouni, 84), 8. Azzeddine Ounahi (15. Samir El Mourabet, 90), 23. Bilal El Khannouss (7. Chemsdine Talbi, 84) - 11. Ismael Saibari (9. Soufiane Rahimi, 84). Selecționer: Mohamed Ouahbi.

Rezerve neutilizate: 12. Monir El Kajoui, 22. Ahmed Tagnaouti - 5. Marwane Saadane, 13. Zakaria El Ouahdi, 19. Youssef Belammari, 25. Redouane Halhal, 26. Anass Salah Eddine, 4. Sofyan Amrabat, 16. Gessime Yassine, 17. Amine Sbai, 20. Ayoub El Kaabi, .

Arbitru: Ilghiz Tantașev; arbitri asistenți: Andrei Țapenko, Timur Gainulin (toți din Uzbekistan); al patrulea oficial: Adham Makhadmeh (Iordania); arbitru asistent de rezervă: Mohammed Alkalaf (Iordania)

Arbitru video: Armando Villarreal (SUA); arbitri asistenți video: Erick Miranda (Mexic), Hernan Mastrangelo (Argentina)

Cartonașe galbene: Diop (22), Robertson (65), Ralston (90+7). (Agerpres)



