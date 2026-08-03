Universitatea Craiova și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Conference League la fotbal, în urma tragerii la sorți efectuată, luni, la Nyon.

Universitatea, în cazul în care va fi eliminată din Europa League de KuPS Kuopio, va juca în play-off-ul Conference League cu învinsa dintre Shamrock Rovers FC (Irlanda) și KF Egnatia (Albania).

Campioana României va juca în deplasare prima manșă, pe 20 august, iar returul în Bănie, pe 27 august.

În schimb, CFR Cluj, dacă va trece de Tromso IL (Norvegia) în turul al treilea preliminar, va avea o adversară valoroasă, pe Brighton & Hove Albion, a opta clasată în sezonul trecut în Premier League.

CFR ar juca primul meci pe teren propriu, iar manșa secundă în deplasare, potrivit Agerpres.



