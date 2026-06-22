CM 2026: Belgia - Iran, scor final în Grupa G

Selecționatele Belgiei și Iranului au terminat la egalitate, 0-0, duminică, pe Los Angeles Stadium, într-un meci din Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

Diavolii roșii au controlat jocul, dar au fost neinspirați la finalizare și rămân fără victorie la acest turneu final, după 1-1 cu Egiptul.

Iranul are aceeași situație, venind după o remiză cu Noua Zeelandă (2-2).

De Bruyne a avut inițiativa în primele minute, dar a șutat peste poartă (8), iar apoi a fost blocat de un fundaș, portarul Beiranvand apărând reluarea lui De Cuyper .

Team Melli a replicat prin fundașul Kanani, care a tras din întoarcere de la 10 metri, însă Courtois a salvat golul (14).

Tielemans (22) a trecut și el pe lângă deschiderea scorului, șutul său la colțul scurt fiind respins de portar.

Iranul a trimis mingea în poartă prin Taremi (25), după ce belgienii au fost surprinși de lovitură liberă executată pe jos de Hajisafi, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

De Cuyper (44) a șutat din unghi, însă portarul iranian, care a apărat la Antwerp, a respins în corner.

Echipa antrenată de Rudi Garcia a fost mai bună și după pauză, însă Saelemaekers (50) a trimis din voleu în plasa laterală.

Taremi (53) a reluat din voleu de la 8 metri, dar Courtois a respins providențial.

De Cuper (59) a ratat incredibil din 5 metri, Beiranvand refuzând golul. Lukebakio (62) l-a testat și el pe Beiranvand, dar acesta a respins, iar Vanaken a reluat peste poartă.

În min. 66, fundașul Ngoy a gafat, iar apoi l-a faultat pe Taremi și a fost eliminat.

În ciuda avantajului numeric al Iranului, tot belgienii au fost mai periculoși, însă Beiranvand a apărat șutul șui De Cuyper de la 15 metri (86), iar Lukebakio a trimis pe lângă vinclu (90+5).

În min. 81, De Bruyne a pierdut o minge în propria jumătate, iar Ezatolahi a șutat bine, însă Courtois a apărat în doi timpi.

Thibaut Courtois a egalat recordul de prezențe la Cupa Mondială pentru un belgian (17), deținut de Enzo Scifo, potrivit site-ului FIFA.

Alireza Jahanbakhsh a jucat meciul 100 pentru Team Melli.

În ultimele lor meciuri din grupă, pe 27 iunie, Belgia va înfrunta Noua Zeelandă, iar Iranul va primi replica Egiptului.

Belgia - Iran 0-0

Los Angeles, Los Angeles Stadium: 70.317 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa G

Belgia: 1. Thibaut Courtois - 15. Thomas Meunier (21. Timothy Castagne, 58), 25. Nathan Ngoy, 4. Brandon Mechele, 5. Maxim De Cuyper - 23. Nicolas Raskin (20. Hans Vanaken, 58), 8. Youri Tielemans (căpitan) - 22. Alexis Saelemaekers (14. Dodi Lukebakio, 58), 7. Kevin De Bruyne (26. Matias Fernandez-Pardo, 87), 10. Leandro Trossard - 9. Romelu Lukaku (3. Arthur Theate, 73). Selecționer: Rudi Garcia.

Rezerve neutilizate: 12. Senne Lammens, 13. Mike Penders - 16. Koni De Winter, 18. Joaquin Seys, 6. Axel Witsel, 19. Diego Moreira, 24. Amadou Onana, 17. Charles De Ketelaere.



Iran: 1. Ali Reza Beiranvand - 2. Saleh Hardani (7. Alireza Jahanbakhsh, 46), 4. Shoja Khalilzadeh, 13. Hossein Kanani, 19. Ali Nemati, 3. Ehsan Hajisafi (5. Milad Mohammadi, 66) - 14. Saman Ghoddos (20. Shahriyar Moghanloo, 79), 6. Saeid Ezatolahi (18. Amirhossein Hosseinzadeh, 85), 23. Ramin Rezaeian - 8. Mohammad Mohebbi (16. Mahdi Torabi, 66), 9. Mehdi Taremi (căpitan). Selecționer: Amir Ghalenoei.

Rezerve neutilizate: 12. Payam Niazmand, 22. Hossein Hosseini - 17. Arya Yousefi, 25. Danial Iri, 15. Roozbeh Cheshmi, 21. Mohammad Ghorbani, 26. Amirmohammad Razaghinia, 10. Mehdi Ghayedi, 11. Ali Alipour, 24. Dennis Dargahi.

Arbitru: Dario Herrera; arbitri asistenți: Cristian Navarro, Gabriel Chade (toți din Argentina); al patrulea oficial: Yusuke Araki (Japonia); arbitru asistent de rezervă: Jun Mihara (Japonia)

Arbitru video: Hernan Mastrangelo (Argentina); arbitri asistenți video: Leodan Gonzalez (Uruguay), Carlos Del Cerro Grande (Spania)

Cartonașe galbene: Lukaku (3), Ezatolahi (33).

Cartonaș roșu: Ngoy (66). (Agerpres)



