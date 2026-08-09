S-a aflat ce salariu va încasa Marius Șumudică la CFR Cluj

Sursa: Agerpres / Marius Șumudică

Marius Șumudică este noul antrenor al CFR Cluj, chiar dacă mutarea nu a fost anunțată încă, în mod oficial. Șumudică va deveni unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din Superliga.

CFR Cluj a suferit o înfrângere zdrobitoare, scor 0-5 cu norvegienii de la Tromso, în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League 2026, fapt care a dus la demiterea antrenorului Antonio Folha.

Inițial, CFR a negociat cu Edi Iordănescu, dar fostul selecționer a declinat propunerea. Astfel, CFR a reluat negocierile cu Marius Șumudică. Anunțul oficial despre numirea lui Marius Șumudică pe banca lui CFR Cluj este așteptată în perioada următoare.

Câți bani ar urma să încaseze Marius Șumudică



Conform DigiSport, Șumudică va primi un salariu de 20.000 de euro pe lună. Astfel, ar deveni unul dintre cei mai bine plătiți tehnicieni din SuperLiga. El va câștiga cu 3.000 de euro mai mult față de Antonio Folha.

În ierarhia salariilor din Superliga, Marius Șumudică se află la același nivel cu Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj.

De menționat este că Marius Șumudică va fi remunerat de două ori mai mult decât Marius Baciu, antrenorul de la FCSB, și cu 1.000 de euro mai mult decât Daniel Pancu de la Rapid București.

Cea mai mare performanță a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică s-a despărțit de Al-Okhdood, în luna martie 2026, echipă din prima ligă a Arabiei Saudite. De-a lungul timpului, el a antrenat mai mult echipe din România și străinătate, cea mai mare performanță fiind titlul de campion al României cu Astra Giurgiu în sezonul 2015-2016 și Cupa României în 2014-2015.