Marius Șumudică e noul antrenor al echipei CFR Cluj. A cerut deja întăriri

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Marius Șumudică este noul antrenor al lui CFR Cluj. Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a anunțat că a ajuns la un acord cu tehnicianul, care va prelua echipa după despărțirea de portughezul Antonio Folha.

Folha fusese instalat pe banca CFR-ului în această vară, însă mandatul său a fost extrem de scurt. Eliminarea din Conference League, după un rezultat umilitor în fața norvegienilor de la Tromso, i-a fost fatală. CFR Cluj a pierdut cu 0-5 meciul disputat în Gruia, în prima manșă a turului trei preliminar din Conference League, iar Ioan Varga a decis imediat după partidă să renunțe la serviciile antrenorului portughez.

În locul lui Antonio Folha vine Marius Șumudică, un tehnician care cunoaște foarte bine clubul și care revine la CFR după aproximativ cinci ani.

Ioan Varga: „Am bătut palma, e noul antrenor al CFR-ului”

Ioan Varga a confirmat că s-a întâlnit cu Marius Șumudică și că cele două părți au ajuns rapid la un acord. Patronul CFR-ului spune că antrenorul și-a dorit să revină la Cluj și că are ambiția de a obține rezultate importante.

În plus, Șumudică i-a transmis patronului că are nevoie de întăriri pentru lot. Varga susține că va încerca să-i aducă tehnicianului patru sau cinci jucători noi chiar începând de săptămâna viitoare.

„M-am întâlnit azi (n.r. sâmbătă) cu Șumudică, am bătut palma, e noul antrenor al CFR-ului. Nu a fost greu de convins, își dorea să vină, are foame de performanță. Vă rog, nu mă întrebați de salarii, bonusuri și alte chestii de genul, nu vă pot spune, important e că avem antrenor și, cu această ocazie, îi urăm mult succes. A spus că își dorește 4-5 jucători, iar eu i-am promis că îi va avea chiar de săptămâna viitoare la dispoziție”, a declarat Ioan Varga, într-o discuție cu jurnalistul Digi Sport Bogdan Pop.

Pentru CFR Cluj urmează o perioadă extrem de importantă. Echipa are de recuperat un deficit de patru goluri după partida cu Tromso, iar noul antrenor va avea foarte puțin timp la dispoziție pentru a pregăti returul.

CFR nu va juca în acest weekend, deoarece derby-ul cu Universitatea Cluj a fost amânat. Astfel, primul meci al lui Marius Șumudică de la revenirea în Gruia va avea loc joi, de la ora 20:00, în Norvegia, în returul cu Tromso.

Marius Șumudică, la a doua aventură pe banca CFR-ului

Marius Șumudică revine la CFR Cluj după o primă experiență care s-a încheiat mult mai repede decât își dorea antrenorul.

Tehnicianul a pregătit formația ardeleană în vara anului 2021, între lunile iulie și august. Șumudică a fost demis după eliminarea din play-off-ul Europa League, unde CFR a întâlnit Steaua Roșie Belgrad.

Clujenii au pierdut ambele partide, 0-4 și 1-2, iar rezultatele au dus la despărțirea de antrenor.

Finalul primei aventuri a lui Șumudică la CFR a fost unul tensionat. A doua zi după