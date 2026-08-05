FC Argeș a pierdut doi sponsori în aceeași zi. Au murit fulgerător. Constantin Pănescu, găsit electrocutat, fusese acționar al echipei din Superliga - FOTO în articol

Sursa foto: Facebook Fotbal Club Arges Pitesti﻿

Constantin Pănescu, fostul acționar al FC Argeș a murit electrocutat. Ca o ironie a sorții, Clubul FC Argeș a pierdut, tot astăzi, și un alt sponsor - omul de afaceri Viorel Sibiceanu - despre moartea căruia echipa a anunțat pe pagina de Facebook.

Constantin Pănescu, patronul companiei de construcții feroviare Metabet CF din Pitești, fostul acționar al FC Argeș, s-a stins din viață la vârsta de doar 66 de ani, după ce s-ar fi electrocutat în propria curte. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Metabet CF, printr-un mesaj postat pe Facebook. Tot astăzi, FC Argeș a mai pierdut un sponsor - omul de afaceri Viorel Sibiceanu.

"Cu regret, anunțăm că domnul Constantin Pănescu, cel care a condus destinele companiei noastre de peste 20 de ani, a trecut in neființă. Înmormântarea va avea loc joi, 6 August 2026, la biserica din satul natal Furduieşti, comuna Răteşti, judetul Argeş", a transmis Metabet CF.

Constantin Pănescu, găsit inconștient de soția sa

Potrivit replicaonline.ro, Constantin Pănescu a fost găsit inconştient de soţie în locuiţa sa din Răteşti. El ar fi coborât în beciul casei pentru a scoate apă atunci când s-a produs tragedia. Soția sa a alertat imediat autorităţile, iar medicii ajunși la fața locului l-au găsit pe Constantin Pănescu în stop cardio-respirator. În pofida eforturilor, nu l-au putut salva, în cele din urmă fiind nevoiți să constate decesul. Poliţia continuă verificările şi urmează să stabilească cauzele decesului după efectuarea autopsiei.

„La data de 4 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați de către o femeie, de 65 de ani, din municipiul Pitești, cu privire la faptul că soțul său este inconștient, în comuna Rătești. La fața locului au intervenit, pentru primele măsuri specifice, polițiști din cadrul Poliției Orașului Topoloveni și ai Secției de Poliție Rurală Leordeni, unde au constatat că cele sesizate se confirmă și au identificat persoana în cauză ca fiind un bărbat, de 66 de ani, din municipiul Pitești. De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care a constatat decesul acestuia”, a transmis IPJ Argeş.

Cine a fost Constantin Pănescu

Constantin Pănescu a fost acționar la FC Argeș în urmă cu aproximativ 20 de ani. Omul de afaceri a revenit de curând lângă gruparea din Trivale, în calitate de sponsor prin intermediul firmei pe care o patrona.

„Am zis să ajutăm, că e păcat să n-o facem. Suntem aici ai noştri şi… Acum vreo 15 ani, 17 ani, eram vreo 10-12 (n.r. acţionari) la echipă. Da, la FC Argeş aveam acţiuni. Au fost vremuri! Acum e altceva, e vorba despre o asociaţie”, spunea Pănescu, în 2025.

În plus, Constantin Pănescu a fost cunoscut și ca fondator al Grupului Alcadibo dar și ca omul care a dezvoltat compania Metabet CF.

"Clubul FC Argeș își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a domnului Constantin Pănescu, fost acționar al echipei noastre acum peste două decenii și în prezent sponsor la FC Argeș prin intermediul companiei METABET CF parte a grupului Alcadibo. În aceste clipe de grea încercare, suntem alături de familia acestuia. Sincere condoleanțe!", a transmis FC Argeș într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

Tot astăzi, un alt sponsor al FC Argeș a murit fulgerător

Tot astăzi, un alt sponsor al FC Argeș - afaceristul Viorel Sibiceanu - a murit fulgerător.

"Clubul FC Argeș își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a domnului Viorel Sibiceanu, fondatorul lanțului de restaurante Sibiceanu, sponsor al echipei noastre. În aceste clipe de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au cunoscut. Dumnezeu să îl odihnească în pace!", se arată într-o altă postare de pe pagina de Facebook a FC Argeș.

Deocamdată nu există informații despre cauza morții lui Viorel Sibiceanu.

Cine era Viorel Sibiceanu

Viorel Sibiceanu era cunoscut drept omul care a făcut celebri micii de la Dedulești. El împlinise 70 de ani pe 9 iunie în acest an.

Potrivit financiarpress.ro, Viorel Sibiceanu a început afacerea de familie cu micii de Dedulești în anul 1994, după ce a activat anterior în industria cărnii. Cu timpul, el a transformat o mică terasă într-unul dintre cele mai cunoscute popasuri gastronomice din România. Grație rețetei tradiționale și a dimensiunii generoase a micilor, localul său a devenit un reper pentru cei care tranzitează Valea Oltului.