Jurgen Klopp revine spectaculos în fotbal: Acord oficial pentru a antrena naționala Germaniei

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Federaţia germană de fotbal (DFB) a anunţat sâmbătă că a ajuns la un acord cu Jurgen Klopp pentru ca acesta să devină noul selecţioner al naţionalei Germaniei, dar fostul antrenor al lui FC Liverpool are nevoie în continuare de aprobarea actualului său angajator, grupul Red Bull, informează Agerpres și AFP.

"Preşedintele DFB, Bernd Neuendorf, şi vicepreşedintele Hans-Joachim Watzke au avut vineri o primă întâlnire aprofundată cu Jurgen Klopp, la New York, cu privire la o posibilă numire în funcţia de selecţioner naţional", precizează Federaţia germană într-un comunicat.

"În timpul acestui schimb constructiv, s-a ajuns la un acord cu privire la principalele puncte ale unui potenţial contract. Discuţiile vor continua săptămâna viitoare. Ambele părţi sunt încrezătoare că negocierile - sub rezerva unui acord cu actualul angajator al lui Klopp, Red Bull - pot fi în cele din urmă încheiate cu succes", adaugă DFB.

"Orice potenţial contract va trebui aprobat definitiv de consiliul de supraveghere şi de adunarea generală a DFB", se mai precizează în comunicat.

De la demisia lui Julian Nagelsmann, în urma eliminării umilitoare a Germaniei de către Paraguay, la penalty-uri (scor 3-4), în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, Klopp, în vârstă de 59 de ani, a fost candidatul preferat al DFB pentru a-i succeda.

După perioade de succes la conducerea echipelor FC Mainz şi Borussia Dortmund, Jurgen Klopp a devenit o legendă la FC Liverpool, pe care a ajutat-o să câştige primul titlu de campioană a Angliei după o aşteptare de 30 de ani, în 2020, la un an după ce a triumfat în Liga Campionilor.

Germanul a părăsit-o pe FC Liverpool în iunie 2024, după nouă sezoane petrecute pe Anfield.

Din 1 ianuarie 2025, Klopp este sub contract cu Red Bull în calitate de director global de fotbal, supervizând diversele cluburi deţinute de marca austriacă de băuturi energizante.

De la câştigarea celei de-a patra Cupe Mondiale în 2014, Germania a suferit trei eşecuri consecutive la Cupa Mondială: două eliminări în prima fază, în 2018 şi 2022, şi o eliminare în şaisprezecimile de finală, la sfârşitul lunii iunie.