Lionel Messi a intrat în istoria naționalei Argentinei, chiar înainte de începerea Campionatului Mondial de Fotbal

Sursa Foto: Agerpres / Messi

Starul Lionel Messi a revenit cu gol la naţionala Argentina, în meciul de pregătire cu Islanda încheiat cu scorul de 3-0.

Superstarul Lionel Messi a revenit cu gol la selecţionata Argentinei, pe care a ajutat-o să se impună cu scorul de 3-0 în faţa echipei Islandei, marţi seara, la Auburn (Alabama), în ultimul său meci pregătire pentru Cupa Mondială de fotbal 2026.

Pe un stadion arhiplin, unde ploaia torenţială a fost la un pas să ducă la anularea partidei, decarul în vârstă de 38 de ani a început jocul pe banca de rezerve şi a intrat pe teren în repriza secundă, evoluând aproximativ 20 de minute, ceea ce s-a dovedit suficient pentru a asigura victoria naţionalei "albiceleste".

Argentinienii au deschis scorul în minutul 8, prin Valentin Barco, aflat la cea de-a doua sa reuşită în tricoul Argentinei, înainte ca Messi să majoreze avantajul echipei sale în repriza secundă, dintr-un penalty acordat de arbitru după un fault asupra lui Lautaro Martinez (72). Rezultatul final a fost stabilit de Thiago Almada, în minutul 86.

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După ce s-a tratat timp de peste două săptămână pentru o problemă la tendonul lui Ahile de la piciorul stâng, în timp ce evolua pentru Inter Miami, Messi a putut evolua în cel de-al 199-lea său meci pentru selecţionata Argentinei, după ce a fost menajat la amicalul precedent împotriva Hondurasului (2-0).

Messi nu a părut deloc afectat fizic în timpul celor douăzeci de minute petrecute pe gazon şi a încântat publicul cu fineţea sa tehnică.

Argentina, campioana mondială en titre, îşi va începe campania de apărare a titlului pe 16 iunie, împotriva Algeriei, la Kansas City.

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Echipele de start în meciul Argentina - Islanda:

Argentina: Geronimo Rulli - Agustin Gray (Gonzalo Montiel, 69), Nicolas Otamendi (Nicolas Gonzalez, 57), Lisandro Martinez (Cristian Romero, 46), Facundo Medina - Giuliano Simeone (Lionel Messi, 69), Exequiel Palacios (Enzo Fernandez, 46), Valentin Barco (Alexis Mac Allister, 46), Giovani Lo Celso (Rodrigo De Paul, 46) - Nicolas Paz (Thiago Almada, 57), Jose Manuel Lopez (Lautaro Martinez, 46). Selecţioner Lionel Scaloni.

Islanda: Elias Rafn Olafsson - Victor Palsson (Jon Dagur Thorsteinsson, 69), Daniel Leo Gretarsson (Aron Gunnarsson, 69), Hordur Magnusson (Hjortur Hermannsson, 81), Logi Tomasson (Dagur Thorhallsson, 69) - Mikael Ellertsson (Gisli Thordarson, 81), Isak Johannesson (Arnor Sigurdsson, 81), Andri Baldursson (Kristian Hlynsson, 46), Hakon Haraldsson (Dagur Thorhallsson, 81) - Albert Gudmundsson (Kristall Ingason, 81), Orri Iskarsson (Daniel Gudjohnsen, 81). Selecţioner: Arnar Gunnlaugsson.