Messi, probleme de sănătate înainte de debutul Argentinei la Cupa Mondială 2026

Antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, a declarat că nu vrea să tragă alarma cu puţin timp înainte de meciul de deschidere al Cupei Mondiale, dar a recunoscut că mulţi jucători nu sunt încă 100% apţi, inclusiv Lionel Messi, în lotul campionilor mondiali en titre.

Starul Messi a urmărit de pe banca rezervelor victoria de sâmbătă cu 2-0 în amicalul contra Hondurasului, în College Station, Texas.

Căpitanul Albiceleste, care va împlini în curând 39 de ani, se luptase recent cu o problemă musculară la coapsă.

Leo face progrese bune, s-a antrenat deja parţial cu echipa şi asta este foarte bine, a spus Scaloni înainte de meciul împotriva Hondurasului.

Messi, incert pentru amicalul cu Islanda

Rămâne de văzut dacă Messi va participa la ultimul meci de pregătire al Argentinei, de la mijlocul săptămânii viitoare împotriva Islandei.

Portarul titular Emiliano Martinez a fost de asemenea menajat alături de alţi jucători din lotul care s-a impus la Cupa Mondială din 2022. El şi-a rupt un deget înainte de victoria lui Aston Villa în finala Europa League împotriva Freiburg luna trecută.

Cu toate acestea, presa argentiniană presupune că va fi apt pentru meciul de deschidere al Cupei Mondiale, pe 16 iunie, împotriva Algeriei. Argentina va înfrunta, de asemenea, Austria şi Iordania în faza grupei.

Argentina l-a pierdut deja pe fundaşul Leonardo Balerdi, înlocuit cu Marcos Senesi, în timp ce Gonzalo Montiel (cvadriceps), Nahuel Molina (ischiogambieri), Leandro Paredes (ischiogambieri) şi Julian Alvarez (gleznă) continuă recuperarea în urma unor accidentări, conform Agerpres.

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