Nadia Comăneci dezvăluie secretul succesului: Nu trebuie să te naști într-un loc anume ca să fii cel mai bun

Nadia Comăneci; Sursa foto: Agerpres

Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci le-a transmis copiilor și tinerilor sportivi că succesul nu este determinat de locul în care te naști. E determinat de muncă, perseverență și încrederea în propriile forțe.

Mesajul a fost transmis în cadrul evenimentului aniversar „Împreună pentru Excelență”, desfășurat pe stadionul Alro din Slatina și organizat de Asociația pentru Sănătate și Educație de Succes, cu sprijinul companiei Alro și al Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

În fața sutelor de copii prezenți, cea care a intrat în istorie după ce a obținut primul 10 perfect la Jocurile Olimpice le-a vorbit despre pașii mici care duc la rezultate mari.

„Aş dori să vă urez succes în ceea ce faceţi şi să ţineţi minte că nu trebuie să te naşti într-un loc anume ca să fii cel mai bun în ceea ce faci. Lucrurile mari vin de la detaliile mici. Cu paşi mici ajungem uşor, cu încredere, cu respect, cu rezilienţă şi cu curaj”, le-a spus Nadia Comăneci sutelor de copii şi tineri sportivi prezenţi la eveniment.

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Cum a ajuns Nadia Comăneci la gimnastică

Fosta campioană olimpică și-a amintit că drumul spre gimnastică a început datorită energiei pe care o avea în copilărie și grijii mamei sale.

„Sunt entuziasmată să văd aşa mulţi copii care au o energie şi o pasiune pentru ceea ce fac. Când aveam vârsta voastră, săream în pat şi mama mea, de frică că mă accidentez, m-a dus la sala de gimnastică. Şi aşa mi-am petrecut eu energia de copil”, a afirmat fosta gimnastă.

Întrebată ce sfat le oferă copiilor care își doresc o carieră în sportul de performanță, Nadia Comăneci a vorbit despre importanța mișcării încă din primii ani de viață și despre beneficiile pe care sportul le aduce în formarea caracterului.

„Când ai cinci şi şase ani, eu cred că cel mai important este să faci ceva. Gimnastica este un sport de bază care te învaţă de toate pentru orice fel de sport pe care îl vrei să faci în continuare. Mişcarea este extrem de importantă. Părinţi, să ştiţi că investiţi în copiii voştri dacă le găsiţi un loc unde pot practica sportul împreună cu o echipă, ca să înveţe responsabilitate, disciplină şi respect”, a spus ea.

Nadia Comăneci vorbește despre eșecurile din spatele notei de 10

Fosta mare gimnastă le-a explicat copiilor că succesul de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 a fost precedat de multe momente dificile și competiții în care rezultatele nu au fost cele dorite.

„Copilul Nadia Comăneci n-a fost perfect la început. Am avut nereuşite de foarte multe ori. Lumea îşi aduce aminte doar de acel vârf de la Montreal. Au fost competiţii în care am căzut de trei ori la bârnă şi am luat nota 7,25. Dar nu m-am lăsat. Mereu am vrut să-mi găsesc limita”, a afirmat ea.

Nadia Comăneci a povestit că a avut emoții foarte mari înaintea competiției de la Montreal, însă experiența acumulată în anii de pregătire i-a oferit încrederea necesară pentru a concura.

„Am avut emoţii enorm de mari înainte de a intra la concurs la Montreal, dar am încercat să mă gândesc la altceva. Toată lumea are emoţii şi este bine să ai puţine emoţii. Eu am muncit şapte-opt ani până am intrat să concurez la Olimpiadă şi mi-am dat seama că bagajul meu era plin de cunoştinţe. Trebuia doar să fiu atentă la ceea ce aveam de făcut”, a explicat fosta campioană.

Lecția pe care Nadia Comăneci a înțeles-o după ani

Fosta campioană a mărturisit că abia după trecerea anilor a realizat impactul pe care performanța sa l-a avut asupra oamenilor din întreaga lume.

„Eram foarte mică să înţeleg ce a însemnat acel moment. După ani m-am întâlnit cu foarte multă lume care lucra în alte domenii şi care îmi spunea că i-am inspirat. Curajul unei fetiţe care venea dintr-un loc despre care nu ştia nimeni şi faptul că nu a renunţat au impresionat multă lume”, a afirmat ea.

Întrebată ce mesaj consideră cel mai valoros pentru copii, Nadia Comăneci i-a încurajat să își urmeze propriul drum și să nu permită altora să le stabilească limitele.

„Să vă căutaţi tot timpul limita voastră şi să nu ascultaţi de nimeni care vine să vă spună 'nu poţi'. Voi aveţi limita voastră şi voi sunteţi cei care alegeţi ce vă place şi care este pasiunea voastră”, a spus aceasta.

Campioana i-a îndemnat să nu renunțe atunci când întâlnesc obstacole și să privească fiecare dificultate ca pe o oportunitate de a învăța.

„Să aveţi încredere în voi, să credeţi în ceea ce faceţi, să nu renunţaţi când este mai greu. În gimnastică, 80% din ceea ce facem înseamnă cădem foarte mult şi învăţăm să ne ridicăm, iar acest lucru este extrem de important şi în viaţă. Curaj, curaj!”, a transmis Nadia Comăneci.

Mihai Covaliu: „Şi voi puteţi face acest lucru”

La eveniment a fost prezent și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, care le-a transmis copiilor că exemplul Nadiei Comăneci demonstrează că performanța poate fi atinsă indiferent de locul din care provii.

„Un copil de vârsta voastră, venind din România, dintr-un oraş mic, a reuşit să atingă perfecţiunea. Şi voi puteţi face acest lucru. În primul rând trebuie să credeţi, să visaţi şi să vă propuneţi acest lucru”, a afirmat Covaliu.

Evenimentul de la Slatina a fost dedicat Nadiei Comăneci și copiilor, după cum a subliniat și președintele Consiliului de Administrație al Alro Slatina, Marian Năstase, notează Agerpres.