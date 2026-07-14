Petiția ”Argentina, exclusă de la Cupa Mondială 2026” și-a atins scopul: Peste 5 milioane de fani au semnat-o!

Starul argentinian Lionel Messi, la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Petiția lansată în mediul online, prin care se cere excluderea naționalei lui Leo Messi Argentina de la Cupa Mondială 2026, și-a îndeplinit obiectivul.

Petiția lansată în mediul online, ”Argentina, exclusă de la Cupa Mondială 2026”, prin care se solicită excluderea naționalei lui Leo Messi de la Cupa Mondială 2026, și-a îndeplinit scopul anunțat, respectiv numărul de semnături dorit.

Petiția inițiată după meciul Argentina - Egipt, din sferturile CM 2026, a strâns peste 5 milioane de semnături, după controversele în care au fost implicate "pumele", fiind acuzate că ar fi fost ajutate să ajungă în semifinalele CM 2026, unde vor întâlni, miercuri seară, Anglia.

Practic, în realitate, petiția nu are un efect concret, fiind doar o revoltă online a peste 5 milioane de persoane, care consideră că Argentina ar fi fost avantajată la CM 2026.

”Argentina, exclusă de la Cupa Mondială 2026”, semnată de peste 5 milioane de fani

Pe platforma argentinaout.com, peste 5 milioane de fani au semnat petiția ca ”Argentina să fie exclusă de la Cupa Mondială 2026”. Inițiatorii demersului au arătat 10 motive pentru care vor excluderea Argentinei, printre care arbitrajul din meciul cu Egipt, penalty-urile primite de naționala lui Messi, însă și comportamentul rasist al fanilor.

"Este evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori față de Lionel Messi și Argentina. De ce ar trebui restul lumii să concureze când câștigătorul a fost deja decis? Eliminați Argentina din Cupa Mondială și dați-le tuturor celorlalți o șansă egală", se arată pe site-ul petiției, argentinaout.com.

Anglia - Argentina, semifinala CM 2026

Argentina este calificată în semifinalele Cupei Mondiale 2026, unde urmează partida contra Angliei, miercuri, de la 22:00. Naționala lui Lionel Scaloni a câștigat toate meciurile din grupă, cu Algeria (3-0), Austria (2-0) și Iordania (3-1). În knockouts, ”Pumele” au avut serios de lucru cu naționala Capului Verde (1-1, 3-1 după prelungiri), Egipt (3-2) și Elveția (1-1, 3-1 după prelungiri).

Marți, 14 iulie, se dispută prima semifinală Franța - Spania, cu începere de la ora 22.

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