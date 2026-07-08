CM 2026: Portugalia s-a despărțit de selecționerul Roberto Martinez

Cu un simplu 'Mulțumim, Roberto Martinez', Federația portugheză de fotbal (FPF) și-a luat oficial rămas bun de la antrenorul spaniol, care își anunțase deja plecarea de la selecționata Portugaliei după eliminarea acestei

Într-un comunicat difuzat miercuri, FPF a anunțat că a încheiat oficial contractul cu Martínez și stafful său tehnic, mulțumindu-i antrenorului și colaboratorilor săi pentru activitatea depusă pe parcursul celor trei ani și jumătate petrecuți la cârma naționalei lusitane.

FPF subliniază că mandatul lui Martínez a fost marcat de câștigarea Ligii Națiunilor în 2025, dar și de dăruirea, profesionalismul și angajamentul cu care a îmbrățișat proiectul, precum și de modul în care a respectat întotdeauna țara și fotbalul portughez.

Mai mult, federația a distribuit pe canalele sale de socializare un videoclip în care i-a mulțumit tehnicianului spaniol, prezentând clipuri cu acesta la meciuri, antrenamente și discuții cu jucătorii, cu legenda: 'Mulțumim, Roberto Martínez'.

Între timp, președintele Federației portugheze, fostul arbitru internațional Pedro Proenca, 'lucrează deja la angajarea viitorului antrenor al echipei naționale, cu scopul de a continua să promoveze ambiția și mentalitatea de a câștiga. care ar trebui să ghideze întotdeauna echipa națională în fiecare competiție la care participă', așa cum a declarat el presei portugheze la sosirea sa la Lisabona de la Dallas (Statele Unite).

Roberto Martínez, în vârstă de 52 de ani, a preluat frâiele Portugaliei în ianuarie 2023 și pleacă trei ani și jumătate mai târziu, după eliminarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 în fața Spaniei (0-1, gol marcat de Mikel Merino în minutul 90+1).

Pe lângă faptul că a ajuns în optimile de finală la recenta Cupă Mondială, fostul selecționer al Belgiei a condus echipa lui Cristiano Ronaldo în sferturile de finală la EURO 2024, înainte de a câștiga Liga Națiunilor pentru a doua oară în istoria Portugaliei, un an mai târziu. (Agerpres)



