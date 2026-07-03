Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, demisionează după eșecul de la CM 2026

Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, demisionează. Sursa foto: Agerpres

Julian Nagelsmann a demisionat din funcția de selecționer al Germaniei la patru zile după eliminarea surprinzătoare de la Cupa Mondială 2026, în fața Paraguayului.

La patru zile după eliminarea umilitoare în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal în faţa Paraguayului, Julian Nagelsmann şi-a prezentat demisia din funcţia de selecţioner al echipei Germaniei, au relatat, vineri dimineaţă, mai multe instituţii de presă germane, citate de AFP.

Potrivit cotidianului Bild şi postului Sky, Nagelsmann, aflat sub contract până în vara anului 2028, a acceptat solicitarea federaţiei germane de a renunţa la funcţia pe care o ocupa din septembrie 2023. Propunerea a fost făcută joi, în urma unei reuniuni de trei ore menită să analizeze cel mai recent fiasco al Germaniei la Cupa Mondială.

Nagelsmann își schimbă decizia și pleacă de pe banca Germaniei

În urmă cu trei zile, după înfrângerea suferită de Germania, Nagelsmann spunea că nu va „fugi” din funcția de tehnician al nemților.

„Nu sunt genul care fuge. Nu este prima dată când trecem printr-un astfel de turneu. Există lucruri care trebuie schimbate într-un fel sau altul, dar acum nu este momentul să discutăm despre asta”, a spus antrenorul după meciul disputat la Foxborough, lângă Boston.

„Nu sunt genul de om care să spună: 'Acum că am fost eliminaţi, mă retrag'”, sublinia el atunci.

„Dacă Federaţia doreşte să continui, o voi face. Iar dacă nu, îmi pot spune acest lucru. Ştiu cum funcţionează fotbalul. Probabil că sunt mulţi oameni care şi-ar dori să nu continui. Cu toate acestea, aş merge mai departe dacă Federaţia ar dori acest lucru”, mai spunea el.

Juergen Klopp, următorul antrenor al Germaniei?

Este de aşteptat ca procesul de găsire a unui succesor pentru Julian Nagelsmann (38 de ani) să înceapă destul de curând, Juergen Klopp (59 de ani) fiind marele favorit. După mandate de succes la Mainz şi Borussia Dortmund, Klopp a devenit o legendă a clubului Liverpool, câştigând titlul în campionatul Angliei în 2020 şi punând astfel capăt unei perioade de 30 de ani fără trofeu, la doar un an după triumful său în Liga Campionilor.

În ianuarie 2024, Klopp a anunţat că va părăsi Liverpool la finalul sezonului, după nouă ani petrecuţi pe banca "Cormoranilor", echipă la care venise în toamna anului 2015. Începând cu 1 ianuarie 2025, el se află sub contract cu Red Bull în calitate de director global pentru fotbal, supervizând diversele cluburi deţinute de brandul austriac de băuturi energizante.

Provocarea care îl aşteaptă pe succesorul lui Nagelsmann se anunţă a fi uriaşă, având în vedere că Germania este marcată de trei umilinţe monumentale pe scena mondială, în cadrul turneelor finale ale Cupei Mondiale: două eliminări încă din faza grupelor, în 2018 şi 2022, şi o eliminare în 16-imi suferită în urmă cu patru zile, la Foxborough, în faţa unei echipe foarte modeste a Paraguayului (1-1, 3-4 la loviturile de departajare), potrivit Agerpres.

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