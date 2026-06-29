David Popovici se va antrena cu Pan Zhanle şi anunţă că vrea să îi doboare recordul la 100 m liber

David Popovici. Inquam Photos / Colette Rochefort

David Popovici a anunţat că se va antrena, în perioada următoare, cu Pan Zhanle, campion olimpic şi deţinătorul recordului la 100 m liber. În plus, Popovici vrea să şi doboare recordul mondial în această probă.

"Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle și echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire.

Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experiență pentru noi toți, atât pe plan sportiv, cât și cultural. Eu încă exersez cum să spun corect "Bun venit!" în mandarină: 欢迎 (huan-iing)

Pentru a ne putea concentra pe deplin asupra pregătirii, vă rugăm, cu respect, pe voi – jurnaliști și fani – să ne susțineți prin respectarea caracterului strict profesional al programului pe toată durata cantonamentului.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne bazăm pe susținerea voastră", a scris David Popovici pe Facebook.

David Popovici vrea să bată recordul la 100 m liber

Pan Zhanle este deţinătorul recordului mondial la 100 m liber, însă David Popovici vrea să fie noul recordman.

”Sunt un pic obosit, dar sunt bine. Mă bucur să fiu înapoi acasă. Urmează de mâine să ne reîntoarcem la antrenamente.

Timpul de la 200 m? Mă bucură destul de multă pentru că îmi demonstrează că pregătirea noastră funcționează. Având cei mai buni timpi ai sezonului în această perioadă, care e foarte încărcată cu antrenamente, îmi spune că mergem pe direcția potrivită.

Da, la Roma e pentru mine ca a doua acasă, mai ales bazinul și arena în care am concurat. Publicul de acolo reușește cumva să trăiască prin noi cursa. E ceva extraordinar. M-am bucurat că am văzut și foarte mulți români acolo.

Gândul începe cu decizia că se va întâmpla. Având în vedere că recordul a fost doborât tot de un om, este posibil și d-abia aștept să o fac. Nu știu dacă într-o zi, cinci, un an sau doi, dar o să se întâmple pentru că d-asta sunt recordurile acolo”, a declarat David Popovici la sosirea pe aeroport.