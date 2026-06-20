Patriotismul, înaintea performanței. Lecția oferită de Carmen Tocală ne arată că sunt oameni care iubesc România fără să ceară nimic în schimb / VIDEO

Carmen Tocală

În ziua de astăzi, avem momente când înțelegem greșit patriotismul.

Din fericire, există români care ne arată zilnic că iubesc această țară prin tot ceea ce fac pentru ea în diferite domenii, așa cum este cazul președintei Federației Române de Baschet.

Pentru Carmen Tocală, cea mai importantă schimbare din sportul românesc nu ține de o regulă de joc, de un transfer sau de o investiție. Ține de un sentiment care, în opinia sa, ar trebui să îi unească pe toți cei care îmbracă tricoul României: Patriotismul.

Președinta Federației Române de Baschet spune că, dacă ar putea schimba un singur lucru chiar de mâine, ar readuce în prim-plan imnul național și respectul pentru echipele reprezentative ale țării.

Dacă ați putea schimba un singur lucru în sportul românesc, chiar de mâine, care ar fi acela și de ce?

„În primul rând, aș introduce imnul național. Îl aveam înainte, pentru că avem nevoie de patriotism. Patriotism național. Vedem la cluburi că există patriotism local. Oamenii își susțin echipele. Patriotismul național înseamnă că, oriunde și oricând, orice cetățean român este alături de echipele naționale ale României și, de când se naște, își dorește să joace pentru România, în orice ramură sportivă. Atunci reprezintă România. Fie că este în NCAA, fie că este în NBA, este tot român. Fie că este arbitru sau ocupă orice alt rol. Acesta este lucrul pe care l-aș face. Să înțelegem cu toții că suntem împreună pentru România. Aceasta este menirea noastră”, a zis Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, la DC News.

„Dacă mă întrebați din punct de vedere tehnic al baschetului, vom relua din septembrie competiția școlară - Cupa. Pentru că orice campionat național școlar este organizat de Ministerul Educației împreună cu Federația Sportului Școlar și Universitar. Însă cupele, ca a doua competiție, sunt organizate de federație. De aceea, aș merge pe dezvoltarea Cupei Liceelor, organizată de federație în parteneriat și cu sponsori privați, cu concursuri de majorete, concursuri de slam-dunk, activități de inteligență artificială și sesiuni de întrebări și răspunsuri de cultură generală.

Astfel putem identifica ce putem face cu acești copii și unde îi putem duce mai departe. Asta înseamnă și alt exemple de bună practică, să le oferim burse, să le oferim posibilitatea de a merge în Statele Unite pentru câteva săptămâni. În felul acesta, copilul este motivat să se alăture. Sistemul școlar și cel universitar sunt absolut obligatorii. Nu se exclud reciproc. Ideea că școala și sportul nu pot merge împreună este un mit pe care trebuie să îl desființăm”, a zis Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, la DC News.

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