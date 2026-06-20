Carmen Tocală și visul care nu are legătură cu medaliile: Ce se va întâmpla în ziua în care Festivalul de MiniBaschet va deveni un produs comercial / video

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Pentru Carmen Tocală, baschetul nu înseamnă doar competiții sau medalii. Înseamnă, înainte de toate, șansa oferită fiecărui copil de a visa, indiferent de locul din care vine sau de posibilitățile pe care le are acasă.

Poate că viitorul baschetului românesc nu stă într-o sală plină, nici într-o medalie europeană și nici măcar într-un jucător ajuns în NBA. Poate că viitorul începe într-o dimineață de vară, la Costinești, când sute de copii intră pe teren purtând aceeași uniformă.

Sportul nu ar trebui să vorbească despre ceea ce ai. Ar trebui să vorbească despre ceea ce poți deveni. De aceea, visul despre care vorbește Carmen Tocală este mai mare decât pare la prima vedere. Nu este doar despre sponsori, bugete sau produse comerciale.

În ziua în care festivalul de MiniBaschet va fi vândut ca produs comercial și vor putea fi acoperite costurile astfel încât toți copiii să fie la fel, să aibă aceeași uniformă, abia atunci vom avea o identitate de grup și șanse egale. Despre acest proiect și alte planuri ne-a vorbit chiar Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, la DC News.

„Federația are patru piloni de dezvoltare. Prima parte înseamnă proiectele și programele naționale, care se desfășoară conform planului. Am depășit toate fazele pilot cu proiectele noastre, inclusiv „Baschet în spitale”. Este și un proiect de suflet pe care, pur întâmplător, l-am descoperit împreună cu Agenția Națională pentru Sport. Dar pilonul care trebuie să ne aducă în fața tuturor celorlalți este Grow Commercial. Grow Commercial înseamnă un pilon dedicat nu doar afacerilor, ci și investițiilor în sport.

Noi nu cheltuim banii, noi îi investim. Tot ceea ce avem, dacă un meci de baschet devine produs comercial sau Costineștiul devine produs comercial și îl vindem sponsorilor, noi sporim condițiile sau putem oferi echipament tuturor participanților. Asta ne dorim, să oferim egalitate de șanse. Pentru că sunt copii care vin cu Jordan și sunt copii care vin cu produse fabricate local sau cumpărate de pe piața de produse contrafăcute. Vrem să reducem acest lucru”, a zis Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet.

„În ziua în care festivalul de minibaschet va fi vândut ca produs comercial și vom putea acoperi costurile astfel încât toți copiii să fie la fel, să aibă aceeași uniformă, abia atunci vom avea o identitate de grup și șanse egale.

Copiii vin din toate colțurile țării. Am avut și un proiect numit „Creștem sănătos”, tocmai pentru a le oferi tuturor această șansă.

Am avut și echipe din Republica Moldova. Anul acesta nu vin, însă vor participa într-o altă perioadă, la Rising Stars.

Atunci putem spune că ne dezvoltăm pentru a oferi copiilor și familiilor lor cât mai multe oportunități. Ei vor crește și vor da la rândul lor ceva înapoi. Dacă ajung în NBA sau NCAA, evident că vor întoarce ceva și federației.

Gândindu-ne astfel, am dezvoltat și propriul nostru canal de televiziune, realizat numai cu profesioniști. Poate că nu aveau legătură directă cu baschetul, așa cum îl știm noi, dar sper că vom avea o Federație Română de Baschet care să funcționeze ca un holding și să acopere toate direcțiile de acțiune. Asta înseamnă proiecte, înseamnă programul de guvernanță pentru loturile naționale, înseamnă grassroots pentru copii - de acolo începe totul - și, evident, canalele de televiziune și de media.

Ca o constatare, s-a schimbat totul. Există o dinamică nu doar în sport, ci și în media. Copiii se uită pe telefon, nu mai stau ore întregi în fața televizorului și vor informații și rezultate foarte repede.

Noi încercăm să avem profesioniști care exact cu asta se ocupă și am început de ceva timp acest proces. Sper să reușim să captăm atenția publicului”, a zis Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, la DC News.

Amintim că în acest weekend, la Costinești, începe Competiția Națională de BabyBaschet și MiniBaschet 2026, cel mai amplu eveniment dedicat baschetului juvenil din România, ce se va desfășura în perioada 20 iunie - 04 iulie 2026. Detalii, aici - https://www.dcnews.ro/inainte-de-beach-please-costinestiul-gazduieste-poate-cel-mai-frumos-pariu-pe-viitorul-romaniei-faceti-cunostinta-cu-omul-din-spatele-lui-video-foto_1063247.html