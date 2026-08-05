Baschetul a unit Tulcea. O sală plină, o generație extraordinară și o Românie care ne face mândri / foto + video

Există competiții care se termină odată cu fluierul final și există competiții care lasă ceva în urmă.

În fața unei săli pline până la ultimul loc, România a învins Portugalia cu 62-46 și și-a asigurat calificarea în sferturile Campionatului European Feminin de Baschet U18. „Tricolorele” au reușit una dintre cele mai importante performanțe ale competiției. Principalele marcatoare ale României au fost Daria Ilieș (24 de puncte) și Alexia Babadac (16 puncte).

Așa cum spuneam în deschiderea articolului, există competiții care se termină odată cu fluierul final și există competiții care lasă ceva în urmă. La Tulcea, Campionatul European FIBA U18 Women’s EuroBasket pare să facă parte din a doua categorie. În doar câteva zile, noua Danubius Arena a devenit locul în care s-au întâlnit sportul, emoția și sentimentul de comunitate și mândria de a fi român. Iar imaginile din tribune spun poate cel mai bine ce înseamnă acest lucru.

VEZI ȘI: Patriotismul, înaintea performanței. Lecția oferită de Carmen Tocală ne arată că sunt oameni care iubesc România fără să ceară nimic în schimb / VIDEO



O imagine rară pe care puțini și-ar fi imaginat-o până nu demult în România

La meciul României cu Portugalia, toate cele 4.670 de locuri au fost ocupate. O sală plină până la refuz pentru un meci de baschet feminin Under 18 este o imagine pe care puțini și-ar fi imaginat-o până nu demult în România. Iar calificarea „tricolorelor” în sferturile de finală a făcut ca atmosfera să fie cu atât mai specială.

Luni, 3 august 2026, la Sala „Mihail Kogălniceanu“ a Consiliului Județean Tulcea a avut loc o ședință oficială în cadrul căreia reprezentanții autorităților locale din Tulcea s-au întâlnit cu delegațiile participante la Campionatul European FIBA U18 Women’s Eurobasket:

În paralel cu meciurile, Tulcea a fost și gazda unei întâlniri oficiale între autoritățile locale și reprezentanții celor 20 de țări participante la Campionatul European. Delegații din Austria, Marea Britanie, Grecia, Israel, Lituania, Portugalia, Ucraina, România și celelalte state participante s-au reunit la Consiliul Județean Tulcea pentru a marca succesul organizării competiției.

S-a scris istorie la Tulcea, iar imaginile de acolo spun totul

„FULL HOUSE LA TULCEA! AM SCRIS ISTORIE! România este în sferturile de finală! Ce seară la Tulcea! Ce atmosferă! Ce echipă!

Tricolorele înving Portugalia, scor 62-46, și obțin calificarea în sferturile de finală ale FIBA U18 Women’s EuroBasket 2026, Division B! Iar această victorie a venit într-o „Danubius Arena" arhiplină. 4.670 de oameni au umplut sala până la ultimul loc și au împins România spre victorie.

4.670 de oameni. O singură voce. O victorie. O calificare. ROMÂNIA! Vă mulțumim pentru fiecare strigăt și fiecare moment în care ați fost alături de fete.

Povestea continuă. Ne revedem mâine la "Danubius Arena" pentru meciul împotriva Țărilor de Jos! Avem din nou nevoie de voi. Împreună mergem mai departe! HAI, ROMÂNIA!”, a scris Federația Română de Baschet pe rețelele de socializare.

Tribune pline, copii veniți să-și încurajeze favoritele, familii întregi și un oraș care a răspuns prezent

Vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Lavinia Vizauer, a zis că noua Sală Polivalentă nu înseamnă doar o investiție într-o clădire, ci într-o comunitate. Iar ceea ce s-a văzut în primele zile ale turneului pare să confirme acest lucru:

„Permiteți-mi să mulțumesc, în numele întregii comunități tulcene, reprezentanților Federației Naționale de Baschet și, în special, doamnei președinte Carmen Tocală, pentru onoarea de a alege județul nostru în vederea desfășurării Campionatului European FIBA U 18 Women’s Eurobasket, Divizia B și de a credita Sala Polivalentă „Danubius Arena“ cu un deosebit capital de încredere.

Așa cum ați remarcat, desigur, și în cadrul momentului inaugural de vineri, 31 iulie, județul nostru are o deosebită dorință de a fi parte din acest tip de competiții, iar pasiunea pentru sportul profesionist a fost demonstrată, mai mult decât oricând, atunci când peste 4.000 de suflete au animat Sala Polivalentă Tulcea.

Proiectul privind construcția acestei săli nu este numai o investiție în infrastructura sportivă, este o investiție în oameni, în cele mai importante valori ale noastre. Este o investiție pentru sport și pentru sportivi, dar este și un proiect pentru oameni, pentru spectatori, pentru nevoia oamenilor de socializare, dar și de apartenență la o comunitate.

Ceea ce s-a întâmplat vineri la Sala Polivalentă (și a fost replicat și la meciurile din week-end) ne arată importanța inaugurării Sălii Polivalente cu un campionat european de asemenea amploare. Tribune pline, oameni entuziaști și sportive care se ridică la nivelul așteptărilor.

Fiecare echipă care a participat la această competiție merită aplauzele noastre și fiecare sportivă care a intrat pe terenul Sălii Polivalente „Danubius Arena“ merită toată stima noastră, pentru că ele sunt cele care au adus succesul real al acestui eveniment sportiv“.

Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet, a vorbit despre succesul Campionatului European organizat la Tulcea

La rândul său, Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet, a vorbit despre succesul Campionatului European organizat la Tulcea, dar și despre creșterea vizibilă de calitate în ceea ce privește jocul tinerelor sportive care participă la această competiție, felicitând toate echipele pentru profesionalismul lor.

Dincolo de rezultate, clasamente și statistici, Campionatul European a adus la Tulcea ceva ce nu poate fi măsurat în puncte: Entuziasm. Pentru câteva zile, orașul a devenit gazda baschetului european, iar oamenii au demonstrat că sunt gata să susțină sportul atunci când au ocazia.

Poate că acesta este cel mai mare câștig al turneului. Nu doar faptul că România merge mai departe în competiție, ci că o sală inaugurată de curând s-a umplut până la ultimul loc, iar mii de oameni au ales să fie acolo pentru a încuraja o generație care abia își începe drumul.

La întâlnirea de luni au mai participat și vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Iancu Naciadis, administratorul public al județului, Dumitru Mergeani, city managerul municipiului Tulcea, Nicolae Bibu, Cătălin BURLACU, manager general al Federației Române de Baschet, Sinan Taze, Manager Competiții FIBA Europa, Merab Ratishvili, Șef echipă comisari FIBA, Sanja Reljic – Comisar FIBA, Henri Hilke, Comisar FIBA, Aurelie Vidot, Comisar FIBA, Astrid Reichel, Comisar FIBA, Dražen Štrok, Instructor arbitraj FIBA, Oscar Lefwerth, Instructor arbitraj FIBA, dar și reprezentanți ai țărilor participante (Austria, Azerbaidjan, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Marea Britanie, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Macedonia de Nord, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Elveția, Ucraina).