Părinții au încă un motiv să-și ducă copiii la baschet. Anunțul făcut de Carmen Tocală

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Președinta Federației Române de Baschet, Carmen Tocală, a vorbit la DC News despre activitatea intensă a loturilor naționale de juniori și seniori, despre obiectivele reprezentativelor României și despre șansele echipei naționale în meciurile decisive cu Grecia și Muntenegru.

Vorbind despre loturile de juniori, în ce acțiuni este implicată România în această perioadă?

„Toate loturile de juniori sunt fie în pregătire, fie în competiții internaționale. Lotul național U18 participă la Campionatul European de la Zlatibor, unde are ca obiectiv medalia de aur. Este un campionat școlar și avem acolo atât echipele care au câștigat campionatele naționale școlare, cât și reprezentativa națională”, a zis Carmen Tocală.

„Lotul U20 joacă în turneul final alături de Slovenia, Spania, Franța și alte echipe. România este cotată, la rândul său, ca o echipă puternică. În prezent se află la Oradea împreună cu lotul de seniori. Ei se pregătesc alături de seniori pentru că, în curând, va avea loc schimbul de generații la echipa națională mare. Loturile U16 sunt în cantonamente la mare, unde au început pregătirea fizică generală, iar loturile U14 pleacă în Turcia la competițiile de dezvoltare”, a mai zis Carmen Tocală.

Rolul baschetului în obținerea burselor universitare în Statele Unite ale Americii

„În fiecare an oferim minimum cinci burse pentru Statele Unite. Există și această motivație pentru părinți: Își duc copiii la baschet pentru că pot obține burse universitare în SUA. Chiar dacă nu este o bursă integrală, există șanse foarte mari să primească o bursă parțială, pentru că România este bine cotată în baschetul mondial. Noi dezvoltăm jucătorii atât pentru performanța individuală, cât și pentru echipele naționale. Fetele de la U18 sunt cumva cu presiunea cea mai mare, pentru că joacă în Turcia și au ca obiectiv medalia de aur. Este o încărcătură mult mai mare. Și fetele de la U16 vor juca tot acasă, însă ele participă la turneul final, unde există mai mult spațiu de recuperare în cazul unei sincope. În competițiile eliminatorii, situația este diferită. Mai avem și toate loturile de 3 la 3. Chiar astăzi vorbeam cu domnul primar Hopincă. Echipele de 3 la 3 vor juca în Sectorul 2”, a zis președinta Federației Române de Baschet, Carmen Tocală.

Urmează meciurile echipei de seniori cu Grecia și Muntenegru. Care este miza acestor partide?

Cum vede Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, șansele României în raport cu adversarii? Vedeți răspunsul în cadrul emisiunii de la DC News: