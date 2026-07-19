Spania - Argentina, finala CM 2026. Cele două forțe ale fotbalului mondial luptă pentru titlu/ LIVE TEXT/SCORE

Finala CM 2026 - Argentina/Spania. Sursa foto: Agerpres/edit DCNews

DCNews transmite, în format LIVE TEXT/SCORE, finala Cupei Mondiale 2026, disputată de Spania, campioana europeană, și Argentina, campioana mondială en titre. Duelul de pe MetLife Stadium începe la ora 22:00.

Finala Cupei Mondiale 2026 le pune față în față, în această seară, pe două dintre cele mai puternice echipe naționale din lume: Spania și Argentina.

Ultimul act se dispută pe MetLife Stadium din East Rutherford (New Jersey), în apropierea orașului New York, cu începere de la ora 22:00 (ora României).

Două campioane, un singur trofeu

După șapte meciuri disputate pe parcursul a cinci săptămâni în America, Argentina a ajuns din nou într-o finală de Cupă Mondială, după o „remontada” în semifinala cu Anglia, scor 2-1. Tripla campioana mondială a câștigat trofeul în urmă cu patru ani, în Qatar, și urmărește acum să scrie încă o pagină de istorie.

Spania a mai jucat o singură finală mondială, în 2010, când a cucerit primul său titlu. Campioana Europei pornește acum favorită pentru a-și păstra procentajul perfect în finale, după un turneu excelent, dintre care o semifinală în care a surclasat Franța, scor 2-0.

Dacă ne uităm la istoricul confruntărilor directe pentru a anticipa rezultatul finalei de pe MetLife Stadium, acesta nu oferă un răspuns clar. Cele două mari forțe ale fotbalului sunt la egalitate aproape perfectă și se vor întâlni pentru a 15-a oară.

Dacă prezența regelui Felipe al VI-lea al Spaniei este confirmată, președintele Argentinei, Javier Milei, a anunțat că nu va fi prezent la finală.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat la finalul lunii iunie că Donald Trump va fi prezent la finală și va înmâna trofeul Cupei Mondiale echipei învingătoare.

Ultima întâlnire dintre Spania și Argentina

Ultimul duel dintre cele două selecționate a fost departe de a fi echilibrat.

În 2018, într-un meci amical de pregătire pentru Cupa Mondială, Spania a învins Argentina cu un categoric 6-1 pe stadionul Metropolitano din Madrid. Este cea mai clară victorie din istoria confruntărilor dintre cele două echipe și una dintre doar două ocazii în care una dintre ele a marcat mai mult de două goluri împotriva celeilalte.

La pauză, situația nu părea atât de gravă pentru Argentina. Diego Costa și Isco marcaseră pentru Spania, iar Nicolás Otamendi redusese diferența. După pauză însă, apărarea Argentinei s-a prăbușit. La doar șapte minute de la reluare, Iago Aspas i-a pasat decisiv lui Isco pentru golul de 3-1. Trei minute mai târziu, Aspas a oferit o nouă pasă decisivă, iar Thiago Alcântara a făcut 4-1. Golurile din minutele 73 și 74 au transformat o înfrângere severă într-o adevărată umilință.

Isco și Iago Aspas au fost vedetele partidei. Aspas a înscris și el după o pasă lungă a portarului David de Gea, iar câteva secunde mai târziu Isco și-a completat hat-trick-ul, beneficiind de a treia pasă decisivă a lui Aspas.

Cele două echipe ar fi trebuit să se întâlnească și în ediția 2026 a Finalissima, competiția dintre campioana Europei și campioana Americii de Sud. Meciul, programat inițial în Qatar, a fost însă anulat din cauza tensiunilor din regiune, iar organizatorii nu au reușit să găsească la timp o locație alternativă.

Spania vs. Argentina la Cupa Mondială

În mod surprinzător, Spania și Argentina s-au întâlnit o singură dată într-un meci oficial. Acest lucru s-a întâmplat la Campionatul Mondial din 1966, în faza grupelor, în Anglia. Atunci, Argentina s-a impus cu 2-1.

Eroul meciului a fost atacantul lui River Plate, Luis Artime, care a înscris de două ori în decurs de 13 minute. Spania a egalat temporar prin Pirri, însă Artime a marcat din nou și a adus victoria sud-americanilor. Ulterior, Spania a învins Elveția, dar a pierdut cu Germania și a fost eliminată încă din faza grupelor.

Argentina a terminat grupa pe locul secund și a ajuns în sferturile de finală, unde a fost eliminată de țara gazdă și viitoarea campioană, Anglia - echipă pe care a învins-o, în semifinale, pentru a juca din nou ultimul act.

Toate celelalte confruntări dintre cele două naționale au fost meciuri amicale, începând din 1952, potrivit si.com.

Bilanțul confruntărilor directe