Foto - Scandal politic după calificarea Argentinei în finala CM 2026: Bannerul controversat afișat de argentinieni ar putea fi sancționat de FIFA

CM 2026: Lionel Messi - Agerpres

Argentina riscă sancțiuni disciplinare din partea FIFA după ce fotbaliștii săi au sărbătorit victoria din semifinala Cupei Mondiale contra Angliei afișând un banner controversat.

Jucătorii argentinieni au afişat, miercuri, un banner pe care scria "Insulele Malvine sunt argentiniene", după victoria cu 2-1 în faţa Angliei în semifinala Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Este o referire la disputa teritorială care a degenerat într-un conflict armat în anul 1982.

Campioana mondială en titre a reușit o revenire spectaculoasă pe finalul meciului disputat la Atlanta și a marcat de două ori pentru a învinge cu 2-1 în fața echipei pregătite de Thomas Tuchel și pentru a-și asigura calificarea în finala de duminică, unde se va confrunta cu Spania.

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, mesaj de detensionare după bannerul „Insulele Falkland sunt argentiniene”

După fluierul final, jucătorii Argentinei au sărbătorit victoria afișând un banner pe care scria „Las Malvinas son Argentinas” („Insulele Falkland sunt argentiniene”), scrie BBC.

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¡Las Malvinas son Argentinas! ???????? Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Mai târziu în cursul serii, preşedintele Argentinei, Javier Milei, fără a face referire directă la acţiunile jucătorilor, a încercat să detensioneze situaţia, afirmând că fotbalul şi disputa privind Insulele Malvine "nu trebuie amestecate".

"Să nu amestecăm lucrurile. Insulele Malvine vor fi recuperate prin diplomaţie abilă, nu prin demonstraţii ieftine de patriotism", a declarat el la Radio Mitre.

"Facem progrese diplomatice uriaşe, am reuşit să determinăm ONU să oblige Anglia să stea la masa negocierilor cu noi, dar să nu confundăm lucrurile: este doar un meci de fotbal", a adăugat preşedintele, salutând totodată victoria drept o "etapă glorioasă" pentru echipa Argentinei.

Insulele Falkland (Malvine), revendicate de Argentina încă din 1833

Insulele Falkland (Malvine), un mic arhipelag din Atlanticul de Sud, sunt revendicate de Argentina încă de la începutul ocupaţiei britanice din 1833.

În primăvara anului 1982 a izbucnit un conflict armat cu durata de două luni, după ce trupele juntei militare argentiniene au debarcat pe insule. Acesta s-a soldat cu 649 de morţi în rândul argentinienilor şi 258 în cel al britanic.

Argentina, în finala CM 2026 contra Spaniei

Selecţionata Argentinei s-a calificat spectaculos în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Angliei cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri, pe Atlanta Stadium, în a doua semifinală a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Selecţionata Argentinei va întâlni Spania duminică 19 iulie 2026, în finala ce va fi găzduită de New York/New Jersey Stadium, în timp ce reprezentativa Angliei va înfrunta Franţa, în meciul de consolare, finala mică de la CM 2026.

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