CM 2026: Spania învinge dramatic Belgia și se califică în semifinale

Echipa națională de fotbal a Spaniei/ CM 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecționata Spaniei s-a calificat, vineri seară, în semifinalele Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Belgia cu scorul de 2-1.

Reprezentativa Spaniei a deschis scorul în sferturile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Belgiei prin Fabián Ruiz, în minutul 30. „Diavolii Roșii” au reacționat însă rapid și au restabilit egalitatea 11 minute mai târziu, prin Charles De Ketelaere.

Repriza a doua le-a găsit pe ambele formații în ofensivă, fiecare încercând să găsească drumul spre poarta adversă.

În minutul 70, portarul belgienilor și starul de la Real Madrid, Thibaut Courtois, a fost nevoit să iasă de pe teren după o accidentare la piciorul stâng.

Deși Spania a controlat jocul și a pus mai multă presiune, apărarea Belgiei a făcut față cu brio - dar doar până în minutul 88, când Mikel Merino a înscris golul victoriei pentru spanioli, calificându-și echipa în penultima fază.

Meciul arbitrat de englezul Michael Oliver a fost acompaniat de 70.492 de spectatori.

Spania va înfrunta Franța în semifinalele competiției.

Istoricul meciurilor Spania - Belgia

Cele două naționale, adversare bine cunoscute, s-au duelat pentru a 23-a oară, vineri, în sferturile CM 2026, fără a lua în calcul și meciurile de la Jocurile Olimpice.

Prima confruntare a avut loc în 1921 și a fost câștigată de Spania, care de-a lungul timpului și-a dominat adversara. „La Roja” s-a impus în 12 dintre întâlniri, în timp ce Belgia a obținut doar cinci victorii.

Echipa pregătită de Luis de la Fuente a ajuns în sferturile de finală după patru victorii consecutive, inclusiv succesul dramatic obținut în prelungiri împotriva Portugaliei, în optimile de finală.

De cealaltă parte, Belgia a păstrat poarta intactă într-un singur meci și nu a impresionat în faza grupelor, însă și-a regăsit forma în victoria categorică împotriva Statelor Unite, scor 4-1, potrivit si.com.