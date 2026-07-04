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DCNews Sport Cupa Mondială 2026 Maroc, prima echipă calificată în sferturile CM2026. A eliminat una dintre gazdele turneului

Maroc, prima echipă calificată în sferturile CM2026. A eliminat una dintre gazdele turneului

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iul 2026
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Sursa: Agerpres

Maroc s-a calificat la pas în sferturile Campionatului Mondial, după victoria cu Canada.

Selecţionata Marocului s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Canadei cu scorul de 3-0 (0-0), sâmbătă, pe Houston Stadium, în primul meci din optimile de finală ale turneului găzduit de Canada, Statele Unite şi Mexic. 

Marocanii s-au impus prin golurile marcate de Azzeddine Ounahi (50, 82) şi Soufiane Rahimi (90+8), dar scorul este unul exagerat, având în vedere că formaţia nord-americană a atacat în cea mai mare parte a timpului.

Jonathan David (5) a avut prima ocazie a Canadei, dar şutul său din unghi a fost respins de portarul Bounou. Apoi goalkeeper-ul marocan s-a opus şutului expediat de Oluwaseyi (10).

Prima oportunitate a leilor din Atlas a venit în min. 28, când Rahimi a tras de la 22 m, dar Crepeau a apărat.

Marocanii au deschis scorul în debutul reprizei secunde, prin Ounahi (50), cu un şut de la 17 metri, după o lovitură liberă executată de Hakimi.

Canadienii s-au aruncat în atac, dar a făcut-o haotic, fără inspiraţie, având doar o ocazie notabilă, prin Buchanan (79), al cărui şut de la distanţă a fost respins de Bounou.

Campioana Africii (la masa verde) s-a desprins în min. 82, la capătul unui contraatac, prin acelaşi Ounahi, din pasa lui Diaz.

Rahimi a trimis în bară (85), la un nou contraatac, după care tot el a închis tabela (90+8), din pasa lui Diaz.

În sferturi, echipa Marocului, clasată pe locul al patrulea în 2022, va juca împotriva câştigătoarei dintre Paraguay şi Franţa.

Canada şi Maroc s-au înfruntat şi la CM 2022, africanii câştigând cu 2-1.

Fundaşul marocan Achraf Hakimi şi-a consolidat recordul de meciuri al unui jucător african la Cupa Mondială, ajungând la 15.

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