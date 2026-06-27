Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Sport Cupa Mondială 2026 CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei H

CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei H

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 27 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
cupa mondiala fotbal 2026
Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Rezultatele și clasamentul final al Grupei H a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Luni 15 iunie

Spania - Capul Verde 0-0, la Atlanta

Arabia Saudită - Uruguay 1-1 (1-0), la Miami
Au marcat: Abdulelah Alamri (41), respectiv Maxi Araujo (80).

Duminică 21 iunie

Spania - Arabia Saudită 4-0 (3-0), Atlanta
Au marcat: Lamine Yamal (10), Mikel Oyarzabal (21, 24), Hassan Altambakti (49, autogol).

Uruguay - Capul Verde 2-2 (2-1)
Au marcat: Maxi Araujo (44), Agustin Canobbio (45+6), respectiv Kevin Pina (21), Helio Varela (61).

Vineri 26 iunie

Capul Verde - Arabia Saudită 0-0, la Houston

Uruguay - Spania 0-1 (0-1), Guadalajara
A marcat: Alex Baena (42).

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 3 2 1 0 5-0 7
2 Capul Verde 3 0 3 0 2-2 3
3 Uruguay 3 0 2 1 3-4 2
4 Arabia Saudită 3 0 2 1 1-5 2

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close