CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei H

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Rezultatele și clasamentul final al Grupei H a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Luni 15 iunie

Spania - Capul Verde 0-0, la Atlanta

Arabia Saudită - Uruguay 1-1 (1-0), la Miami

Au marcat: Abdulelah Alamri (41), respectiv Maxi Araujo (80).

Duminică 21 iunie

Spania - Arabia Saudită 4-0 (3-0), Atlanta

Au marcat: Lamine Yamal (10), Mikel Oyarzabal (21, 24), Hassan Altambakti (49, autogol).

Uruguay - Capul Verde 2-2 (2-1)

Au marcat: Maxi Araujo (44), Agustin Canobbio (45+6), respectiv Kevin Pina (21), Helio Varela (61).

Vineri 26 iunie

Capul Verde - Arabia Saudită 0-0, la Houston

Uruguay - Spania 0-1 (0-1), Guadalajara

A marcat: Alex Baena (42).

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 3 2 1 0 5-0 7

2 Capul Verde 3 0 3 0 2-2 3

3 Uruguay 3 0 2 1 3-4 2

4 Arabia Saudită 3 0 2 1 1-5 2

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)



