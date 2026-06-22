Imagini virale cu Shakira, alături de copiii ei Milan și Sasha, la meciul Argentina - Austria de la CM 2026

Captură Instagram CM 2026

Shakira s-a aflat împreună cu cei doi fii ai săi, Milan (13 ani) și Sasha (11 ani), la partida dintre Argentina și Austria, din etapa a doua a fazei grupelor Cupei Mondiale 2026. Camerele au surprins momente inedite, care au fost văzute, în direct, atât la TV, cât și pe ecranul stadionului.

Shakira s-a aflat împreună cu cei doi fii ai săi, Milan (13 ani) și Sasha (11 ani), la partida dintre Argentina și Austria, din etapa a doua a fazei grupelor Cupei Mondiale 2026.

La un moment dat, camerele de filmat au surprins-o pe Shakira și pe Milan, în tribunele Dallas Stadium, locul unde s-a jucat Argentina - Austria, în Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Când a observat că s-au mutat camerele pe ei, deoarece imaginile apăreau și pe ecranul imens al stadionului, Milan a vrut să își pupe mama.

Gestul Shakirei

Shakira nu a fost pe fază, deoarece voia să-și aranjeze părul și, din greșeală, l-a lovit cu mâna peste față pe fiul său. Într-un final, Milan a reușit să o pupe pe Shakira pe obraz.

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De asemenea, la meciul Argentina - Austria a fost prezent și fiul cel mic al Shakirei și al lui Gerard Pique, Sasha. Într-un alt moment în care camerele s-au mutat pe Shakira și pe copiii săi, Sasha a început să danseze.

Lionel Messi a scris istorie în Argentina - Austria



Argentina a dominat-o pe Austria și a câștigat cu scorul de 2-0, datorită unei ”duble” a lui Lionel Messi. El a ajuns la 18 goluri marcate la turneele finale de Cupă Mondială și a devenit cel mai bun marcator din istoria competiției.