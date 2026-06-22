Messi a scris istorie în Argentina - Austria de la CM 2026 / Foto

Foto: Agerpres

Lionel Messi a deschis scorul în minutul 38 în meciul Argentina - Austria și a reușit un record all-time la Cupa Mondială.

Selecţionata Argentinei joacă împotriva Austriei luni, pe Dallas Stadium, în Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Messi, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale

Lionel Messi a înscris, în minutul 38, al 17-lea său gol la Cupa Mondială. Astfel, Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria competiţiei. De asemenea, căpitanul echipei Argentinei este golgheterul la zi al ediţiei din America de Nord, cu 4 goluri înscrise.

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????????| GOAL: MESSI PUTS ARGENTINA AHEAD WITH A RECORD BREAKING GOAL!!!



Argentina 1-0 Austria pic.twitter.com/n084X3VRzI — CentreGoals. (@centregoals) June 22, 2026

Totodată, Messi a ratat un penalty în minutul 9, când a trimis pe lângă poartă din punctul cu var.

Update

Selecţionata Argentinei, condusă de Lionel Messi, s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Austria cu scorul de 2-0 (1-0), luni, pe Dallas Stadium, în Grupa J a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Messi, care continuă să scrie istorie şi să doboare recorduri, a marcat ambele goluri ale meciului (38, 90+5), ratând şi un penalty.

În min. 5, Lautaro Martinez a scăpat spre poarta austriacă, dar a fost făcut sandviş de Xaver Schlager şi Posch, iar arbitrul egiptean a dictat penalty la sesizarea VAR. Messi, emoţionat şi nehotărât, a executat slab, pe lângă poartă, amânând întâlnirea cu istoria.

Decarul argentinian a fost aproape de gol şi în min. 19, când a fost deposedat in extremis de Alaba, care a riscat să înscrie în propria poartă.

Austria a ţinut multă vreme în şah campioana mondială, a dominat pe alocuri jocul, dar nu a reuşit să se apropie prea des de poarta lui Dibu Martinez. Sabitzer (23) a avut cea mai notabilă oportunitate, dar şutul său a fost blocat de Romero.

În min. 32, Messi a fost din nou în prima plan, dar şutul său a fost respins de Alaba.În min. 38, Messi a reluat de la 12 metri centrarea întoarsă a lui Medina şi a deschis scorul, devenind cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 17 goluri.

Austria a continuat să pună probleme şi după pauză, dar Dibu Martinez (55) s-a remarcat la lovitura liberă executată de Sabitzer.

Argentina îşi putea dubla avantajul în min. 73, dar Nico Gonzalez a trimis puţin alături cu capul, în urma unui corner executat de Messi. Acelaşi Nico Gonzalez a fost blocat de Danso în careu (86).

Fosta adversară a României din preliminarii a mai avut o şansă de a egalat, dar Wimmer (90+3) a trimis cu capul pe lângă de la 6 metri.

În ultimul minut adiţional, Messi a fost lansat pe contraatac, l-a servit bine pe Julian Alvarez, dar acesta a ratat faţă în faţă cu portarul Alexander Schalger, mingea a revenit argentinienilor, Messi a fost blocat de Seiwald, dar Leo a revenit şi a trimis în poartă. A fost golul cu numărul 18 al lui Messi la Cupa Mondială.

Jucătorul echipei Inter Miami a avut şi ultima fază a meciului, o lovitură liberă de la circa 30 de metri, dar a trimis mingea puţin pe lângă ţintă (90+8).

Messi este golgheterul la zi al CM 2026

Messi este golgheterul la zi al CM 2026, cu cinci goluri, adică toate golurile Argentinei, după 3-0 cu Algeria şi 2-0 cu Austria.

Argentina este virtuala câştigătoare a grupei şi va juca ultimul meci contra Iordaniei, pe 28 iunie, când Austria va înfrunta Algeria.

Marcel Sabitzer a jucat luni meciul cu numărul 100 la naţionala Austriei, fiind al cincilea jucător care atinge această bornă.

Austria venea după o serie de 12 victorii în care pierduse un singur meci, făcuse un egal şi câştigase de zece ori.

Argentina - Austria 2-0 (1-0)

A marcat: Lionel Messi (38, 90+5).

Lionel Messi a ratat un penalty în minutul 9 (pe lângă poartă).

Dallas, Dallas Stadium: 70.649 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa J

Argentina - Austria. Au evoluat echipele:



Argentina: 23. Emiliano Martinez - 26. Nahuel Molina, 13. Cristian Romero (19. Nicolas Otamendi, 57), 6. Lisandro Martinez, 25. Facundo Medina (3. Nicolas Tagliafico, 81) - 7. Rodrigo De Paul (5. Leandro Paredes, 81), 20. Alexis Mac Allister, 24. Enzo Fernandez, 16. Thiago Almada (15. Nicolas Gonzalez, 64) - 10. Lionel Messi (căpitan), 22. Lautaro Martinez (9. Julian Alvarez, 64). Selecţioner: Lionel Scaloni.

Rezerve neutilizate: 1. Juan Musso, 12. Geronimo Rulli - 2. Marcos Senesi, 4. Gonzalo Montiel, 8. Valentin Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 17. Giuliano Simeone, 18. Nicolas Paz, 21. Jose Manuel Lopez.



Austria: 1. Alexander Schlager - 5. Stefan Posch (22. Alexander Prass, 67), 3. Kevin Danso, 8. David Alaba (căpitan; 23. Marco Friedl, 67), 20. Konrad Laimer - 6. Nicolas Seiwald, 4. Xaver Schlager - 18. Romano Schmid (21. Patrick Wimmer, 78), 24. Paul Wanner (7. Marko Arnautovic, 67), 9. Marcel Sabitzer - 11. Michael Gregoritsch (17. Carney Chukwuemeka, 85). Selecţioner: Ralf Rangnick.

Rezerve neutilizate: 12. Florian Wiegele, 13. Patrick Pentz - 2. David Affengruber, 15. Philipp Lienhart, 16. Phillip Mwene, 25. Michael Svoboda, 10. Florian Grillitsch, 19. Dejan Ljubicic, 26. Alessandro Schoepf, 14. Sasa Kalajdzic.

Arbitru: Amin Mohamed Omar; arbitri asistenţi: Mahmoud Abouregal, Ahmed Hossam Taha (toţi din Egipt); al patrulea oficial: Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spania); arbitru asistent de rezervă: Diego Sanchez Rojo (Spania)

Arbitru video: Khamis Al Marri (Qatar); arbitri asistenţi: Mahmoud Ashour (Egipt), Tatiana Guzman (Nicaragua)

Cartonaşe galbene: Posch (40), Medina (76), Laimer (76), Paredes (90+2), notează Agerpres.