CFR Cluj cere câte 1000 euro de la suporteri, în contextul problemei financiare majore

Meci în Superliga României, între două formații calificate în play-off, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Ele se află printre cluburile care au primit licență UEFA pentru sezonul 2026-2027. Sursa foto: Agerpres

CFR Cluj a anunțat că suporterii pot însoți echipa în deplasarea din Armenia, contra sumei de 1.000 de euro. Prețul include zborul dus-întors și biletul la meci, iar clubul spune că inițiativa îi va ajuta să acopere o parte din costurile călătoriei.

CFR Cluj are de achitat o datorie de 1.4 milioane de euro până pe 21 iulie, iar suporterilor le-a fost făcută o ofertă pentru a se deplasa cu echipa.

Clubul lansat un apel către suporteri înaintea deplasării din Armenia și le oferă posibilitatea de a călători în același avion cu echipa.

CFR Cluj precizează că suma de 1.000 de euro include transportul aerian dus-întors și biletul de acces la meci, însă cazarea nu este inclusă. Totodată, oficialii subliniază că prezența fanilor va avea un dublu rol: susținerea echipei din tribune și contribuția la reducerea costurilor deplasării.

„Cele mai frumoase momente le-am trăit împreună, alături de voi, iar peste cele mai mari încercări am trecut, de fiecare dată, tot împreună.

Ne așteaptă o deplasare lungă, încărcată de emoție, dar una în care știm că ne putem baza pe voi, toți cei care trăiți în spiritul alb-vișiniu. Suportul, emoția și energia voastră au făcut întotdeauna diferența, astfel că și de această dată avem nevoie de voi alături!

Cei care doresc să facă deplasarea în Armenia își pot asigura un loc în avionul cu care călătorește și echipa pentru suma de 1.000 de euro. Suma include zborul dus-întors și biletul la meci, însă cazarea nu este inclusă.

Dincolo de susținerea pe care o vor oferi echipei din tribune, prezența lor va contribui și la diminuarea costurilor acestei deplasări, reprezentând un sprijin pentru club.

Am fost mereu o singură echipă, pe teren și în afara lui. Suntem convinși că și de această dată vom demonstra că forța CFR-ului stă în oamenii care îi sunt alături.

Doritorii sunt rugați să trimită un e-mail la office@cfr1907.ro, menționând și un număr de telefon pentru a putea fi contactați”, a transmis CFR Cluj pe rețelele de socializare.