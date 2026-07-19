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DCNews Stiri Bărbat dat dispărut de soție după ce a plecat de la UPU, găsit mort

Bărbat dat dispărut de soție după ce a plecat de la UPU, găsit mort

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 19 Iul 2026
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imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins
Polițiștii au efectual percheziții. Sursa foto: Freepik

Un bărbat, care a dispărut chiar din Unitatea de Primiri Urgențe, a fost găsit mort.

Un bărbat, dat dispărut de soție de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, a fost găsit decedat într-un canal din zona de nord a municipiului.

Potrivit datelor comunicate, duminică, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, bărbatul de 80 de ani fusese dat dispărut de soţia lui în urmă cu două zile după ce a plecat dintr-un spital din Ploieşti şi nu a mai revenit la domiciliu. 

El se prezentase la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti împreună cu soţia lui şi a plecat fără a o anunţa, conform informațiilor Agerpres. 

Trupul neînsufleţit a fost găsit în zona autogării din nordul Ploieştiului, într-un canal cu apă, spun sursele citate. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, conform procedurilor legale, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a survenit decesul. 

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