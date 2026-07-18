FOTO - Angajații de la ANCPI ar folosit parole precum „passw0rd” sau „Pan4:mea”. Atacul cibernetic al hackerului „Loic Matrier” / "bytetobreach33" scoate la iveală vulnerabilități grave ale unor instituții din România

Colaj DC News- Sursa X Loic Matrier & captură foto parole ANCPI

Au apărut noi detalii incendiare după atacul cibernetic care a paralizat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Funcționarii publici români foloseau parole ușor de ghicit, altele având denumiri bizare, potrivit dezvăluirilor făcute de hackerul "bytetobreach33".

Datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) ar fi fost scoase la vânzare vineri, după un atac cibernetic ce a lăsat platforma e-Terra și adresele de e-mail ale instituției total nefuncționale.

Conform datelor publicate de atacator, funcționarii publici din mai multe sedii ale ANCPI utilizau numele de utilizator „admin” și parola „passw0rd” pentru autentificarea în platformă, potrivit datelor publicate de atacator.

Hackerul Loic Matrier joacă șah, iar pe platforma X apare că un cont înregistrat în Grecia

Hackerul utilizează aliasul bytetobreach33. Pe plaforma Telegram, el apare sub numele „Loic Matrier”, dar identitatea lui nu poate fi confirmată independent, deoarece este posibil să fie vorba despre un pseudonim.

Conform informațiilor disponibile pe platforma OSINT Industries, aceeași persoană folosește nume și pe platforma de șah Chess.ro, unde joacă sub steagul Franței. Datele arată că ultima autentificare pe cont a avut loc pe 6 iulie, la ora 19:28 (ora României).

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De asemenea, hackerul are un cont pe X, platforma deținută de Elon Musk. Conform informațiilor afișate public de platformă, contul a fost făcut în luna martie 2026 și apare ca fiind înregistrat în Grecia, pe baza noii funcționalități care indică țara din care a fost creat un cont.

Autoritățile române ar avea informații că este de origine algeriană

Dar aceste informații nu garantează o confirmare reală a identității sau a locației cu privire la persoana care folosește contul. Autoritățile române ar avea informații că este de origine algeriană.

În 2025 a atacat o companie japoneză

Amintim că hackerul a atacat în 2025 o companie din Japonia, respectiv BroadBand Tower Inc., listată la bursă și activă în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Firma a raportat un incident de securitate cibernetică, care a fost un acces neautorizat din exterior la servere virtuale bazate pe infrastructură cloud operate de companie, conform Botcrawl.com. În aceeași perioadă, același hacker a publicat pe o platformă de scurgeri de date adresele de e-mail ale unor angajați ai companiei.



Potrivit companiei israeliene de securitate cibernetică Kela, autorul anunțului este un infractor cibernetic cu experiență, cunoscut pentru comercializarea unor date sensibile provenite de la companii aeriene, bănci și instituții publice din mai multe țări, printre care Statele Unite, Polonia, Ucraina și Uzbekistan.

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Funcționarii români foloseau parole ușor de ghicit

Funcționarii români foloseau parola „passw0rd” și numele „admin” Atacatorul a publicat vineri mai multe fișiere cu presupusele parole utilizate de mai multe sedii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Potrivit datelor publicate, unele dintre aceste conturi foloseau parola „passw0rd” și erau accesate cu numele de utilizator „admin”.

Celelalte parole utilizate de funcționari erau „M0n9b8&&&”, „1234qwer” sau „Pan4:mea”, conform informațiilor publicate de hackerul ce activează sub numele bytetobreach33.

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Foto - Parolele sparte de hackerul bytetobreach33 cu datele ANCPI





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