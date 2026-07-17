Ce spune Mircea Badea că ar fi trebuit să răspundă Nicușor Dan la întrebarea „Sunteți PSD-ist?”

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Nicușor Dan a fost întrebat ce părere are despre porecla sa PeSeDAN.

„O singură întrebare dacă îmi mai permiteți, domnule președinte... Am văzut că susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă: PeSeDAN. Aș vrea să le răspundeți. Sunteți PSD-ist?”, a fost întrebarea pentru Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a zis: „Răspunsul este că am un mandat și, în exercitarea acestui mandat, încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România. Uneori, cele mai bune decizii, când iei cele mai bune decizii în viața personală, în viața publică, în viața politică, nu trebuie să te uiți doar la pasul întâi. Se poate că tentația pe care o ai la pasul întâi să fie nocivă la pasul 2 sau la pasul 3. Ăsta este răspunsul”.

Mircea Badea a zis ce răspuns crede că ar fi trebuit să dea președintele României, indiferent cum l-ar chema.

„Ce răspunde Nicușor Dan? Foarte greșit, în opinia mea”, a zis realizatorul TV.

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Cum ar fi trebuit să arate un răspuns în viziunea lui Mircea Badea?

„Răspunsul unui președinte al României, răspunsul pe care oricine ar fi președinte al României trebuie să-l dea la acest gen de întrebare, este următorul:

„Președintele României, prin Constituție, este președintele tuturor românilor. Nu este nici PSD-ist, nici USR-ist, nici PNL-ist, nici AUR-ist, nici UDMR-ist. Este președintele tuturor românilor. Ca atare, iau în considerare, cu egal respect și considerație, toate opțiunile românilor manifestate în cadrul democratic. Eu nu sunt membru de partid. Rolul meu nu este doar să nu am partizanate politice, ci și să tratez cetățenii României în mod egal. Sunt deasupra partidelor”.

Tocmai de aceea președintele trebuie să fie deasupra partidelor, pentru că este al tuturor românilor. Asta, în opinia mea, trebuie să răspundă un președinte, oricum l-ar chema.

Asta cu „încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România”... eu nu spun nimic, este în regulă. Dar tema rămâne. În continuare este mitraliat pe subiectul acesta cu PSD-ul, cu obsesia PSD-istă. Am mai vorbit despre asta. Este monocotiledonată, adică există un singur fir. Nu există nimic altceva în afară de obsesia antipesedistă.

Eu nu spun nici că este bine, nici că este rău. Doar remarc unicitatea, singularitatea doctrinei politice a unei tabere: „Să moară PSD!”. Atât. Nu există altceva decât „Să moară PSD!””, a mai zis Mircea Badea.

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