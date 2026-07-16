Soția lui Pedro Sanchez va fi judecată pentru trafic de influență și deturnare de fonduri publice

Pemierul Spaniei, Pedro Sanchez

Un tribunal din Madrid a decis că Begona Gomez, soția premierului spaniol Pedro Sanchez, va fi judecată pentru acuzații de trafic de influență și deturnare de fonduri publice. Instanța a eliminat însă acuzația de corupție și a dispus ridicarea interdicției de a părăsi teritoriul Spaniei.

Potrivit hotărârii consultate de AFP, procesul se va desfășura în fața unui juriu popular, așa cum a solicitat magistratul care instrumentează dosarul de aproape doi ani. Deocamdată, instanța nu a stabilit data la care vor începe audierile.

Investigația a fost deschisă în aprilie 2024 și urmărește să stabilească dacă Begona Gomez a profitat de poziția de soție a șefului Guvernului spaniol pentru a obține beneficii personale. Atât ea, cât și Pedro Sanchez au respins constant toate acuzațiile.

Anchetatorii susțin că Begona Gomez și ar fi folosit influența pentru a obține un post la Universitatea Complutense din Madrid și pentru a atrage finanțări destinate activității sale. De asemenea, procurorii o acuză că și-ar fi însușit ilegal un program informatic creat pentru universitate și că ar fi beneficiat de sprijinul unei asistente angajate de cabinetul premierului, plătită din bani publici pentru a o ajuta în activitățile universitare.

Instanța a ridicat interdicția de a părăsi Spania

În luna iunie, autoritățile i-au confiscat pașaportul și i-au interzis să părăsească Spania. Begona Gomez a contestat măsura și a cerut permisiunea de a participa la un summit NATO și la ceremonia de absolvire a fiicei sale, organizată la Londra.

Tribunalul din Madrid a decis acum anularea restricției, ceea ce îi permite să călătorească în afara țării.

Dosarul Begonei Gomez se adaugă altor anchete și condamnări care vizează persoane din anturajul premierului spaniol.

În ultimele luni, fratele lui Pedro Sanchez, David Sanchez, a fost condamnat pentru trafic de influență și a primit interdicția de a ocupa funcții publice timp de nouă ani. Totodată, Santos Cerdan, fost colaborator apropiat al premierului, și fostul ministru al Transporturilor, Jose Luis Abalos, sunt cercetați în dosare de corupție.

Pe fondul acestor scandaluri, opoziția își intensifică presiunile și solicită demisia lui Pedro Sanchez, precum și organizarea de alegeri anticipate. Premierul spaniol respinge însă aceste cereri, notează Agerpres.