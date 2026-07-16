Asistentă acuzată că a ucis un pacient prin contaminarea perfuziei cu materii fecale. Ce au găsit anchetatorii în telefonul femeii

Asistentă medicală, acuzată că a contaminat perfuzia unui pacient cu materii fecale. Sursa foto: Magnific/rol ilustrativ

O asistentă este suspectată că a ucis un pacient după ce i-ar fi contaminat perfuzia intravenoasă cu materii fecale umane

O asistentă este suspectată că a ucis un pacient după ce i-ar fi contaminat perfuzia intravenoasă cu materii fecale umane. Potrivit poliției, femeia căutase anterior pe internet informații despre cât de letală ar putea fi o astfel de injecție, transmite The Asahi Shimbun.

Miyuki Furukawa, în vârstă de 51 de ani, din orașul Kashiwa, prefectura Chiba, neagă acuzațiile: „Nu am introdus materii fecale în tubul perfuziei”, a spus ea.

Ce au găsit anchetatorii în telefonul asistentei

Cu toate acestea, anchetatorii au dezvăluit pe 16 iulie că istoricul telefonului ei conținea căutări precum: „Injectare de fecale - vor muri?”

Furukawa a lucrat ca asistentă medicală la Spitalul Kashiwa Tanaka din ianuarie 2025 până în februarie 2026, instituția în care și-a pierdut viața pacientul de 75 de ani. Ea a fost arestată pe 15 iulie, iar cazul său a fost înaintat procurorilor.

Pacientul de 75 de ani a făcut septicemie

Victima, un bărbat de 75 de ani din orașul Toride, prefectura Ibaraki, a murit în noaptea de 31 ianuarie. Autopsia a arătat că acesta a făcut septicemie în urma contaminării perfuziei, iar infecția i-a provocat insuficiență multiplă de organe.

Cum s-ar fi întâmplat totul

Incidentul a avut loc în timpul unei ture de noapte, când Furukawa lucra împreună cu o altă asistentă, între 29 ianuarie și 30 ianuarie. Cele două aveau în grijă același salon, fiecare fiind responsabilă de jumătate dintre pacienți. Deși victima nu se afla în grija directă a lui Furukawa, camerele de supraveghere au surprins-o intrând și ieșind de mai multe ori din salonul acestuia. Ulterior, ea i-a explicat colegei: „Am trecut pe acolo pentru că eram îngrijorată de starea lui”.

La controlul de la ora 03:00, asistenta responsabilă nu observase nicio problemă. Aproximativ o oră mai târziu, însă, l-a găsit pe pacient foarte palid, respirând superficial și plângându-se că „îl doare”, deși cu o zi înainte fusese conștient și într-o stare stabilă. Ea a chemat imediat asistenta-șefă, fără să o anunțe pe Furukawa.

Asistenta-șefă a observat că lichidul din perfuzie devenise maro și a fotografiat imediat tubul înainte de a îndepărta perfuzia contaminată și de a o depozita într-un recipient steril. După înlocuirea perfuziei, a constatat că recipientul dispăruse. Întrebată unde se află, Furukawa a răspuns: „L-am mutat în camera asistentelor.” Totuși, recipientul găsit ulterior conținea un lichid roșiatic-portocaliu, diferit de substanța maro observată inițial.

Starea pacientului s-a agravat în seara de 30 ianuarie, tensiunea arterială i-a scăzut semnificativ, iar acesta a murit în noaptea următoare, la ora 22:30.

Spitalul a sesizat poliția

Spitalul a catalogat cazul drept un „deces neobișnuit” și a sesizat poliția pe 1 februarie. În raport se preciza: „Un pacient a cărui stare s-a deteriorat brusc a decedat. Există posibilitatea ca o substanță străină să fi fost introdusă în perfuzie”.

Analizele poliției au indicat că substanța era, cel mai probabil, materie fecală umană. Anchetatorii cred că aceasta provenea din interiorul spitalului și au precizat că Furukawa fusese într-un loc unde existau materii fecale, fără a dezvălui despre ce loc este vorba, invocând faptul că investigația este încă în desfășurare.

După arestarea asistentei, operatorul spitalului, Aoikai Medical Corporation, a transmis un comunicat în care afirmă: „Ca angajat al unei instituții medicale și ca ființă umană, aceasta este o faptă absolut de neiertat, pe care spitalul nostru o condamnă ferm. Regretăm profund că o asemenea situație s-a putut produce, în ciuda faptului că sistemul nostru de îngrijire medicală respecta standardele obișnuite”.

Și directorul spitalului, Tomonobu Hasegawa, și-a prezentat scuze public în cadrul unei conferințe de presă din 16 iulie, declarând: „Îmi prezint sincer și profund scuze pentru că nu am reușit să protejăm o viață prețioasă și pentru faptul că această persoană a fost nevoită să părăsească lumea într-un mod atât de tragic”.

După moartea pacientului, atât Furukawa, cât și colega ei au fost suspendate, aceasta din urmă aflându-se, potrivit surselor, în stare de șoc. Ulterior, asistenta a fost reintegrată după ce poliția a stabilit că nu a avut nicio implicare în caz.

Reacția asistentei când a aflat că este anchetată

La aproximativ trei săptămâni după deces, când conducerea spitalului i-a comunicat lui Furukawa că poliția investighează cazul, aceasta ar fi răspuns: „Așa este? Atunci presupun că nu mă mai pot întoarce la muncă”. Ea și-a dat ulterior demisia, cu efect din 24 februarie.

Spitalul a analizat și alte șase decese produse în timpul turelor de noapte pe perioada în care Furukawa a fost angajată, însă a declarat că nu a identificat dovezi care să indice existența unei infracțiuni. Întrebați ce măsuri vor lua pentru a preveni repetarea unui asemenea incident, oficialii au afirmat că acest lucru ar fi „dificil chiar și dacă sistemul de ture ar fi modificat”, adăugând că „întregul act medical se bazează, în esență, pe buna-credință și integritatea profesioniștilor din domeniul sănătății”.