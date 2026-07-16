Greva din spitale va lovi direct în pacienți. Guvernul Bolojan, acuzat de "lipsă de empatie și umanitate"

Radu Gănescu, preşedintele COPAC, atrage atenția, la DC NEWS, că cei mai afectați de greva din sănătate vor fi pacienții. Sursa foto: Pexels

Radu Gănescu, preşedintele COPAC, atrage atenția că cei mai afectați de greva din sănătate vor fi pacienții.

Angajații din aproape 500 de spitale din țară vor intra luni, 20 iulie, în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de două ore, în intervalul 09:00-11:00, fiind asigurate numai urgențele și o treime din activitatea obișnuită.

În acest context, DC NEWS l-a contactat pe Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC) pentru a afla cum văd pacienții acest anunț.

Radu Gănescu: Din păcate, cei care vor fi afectați sunt pacienții

"Speranța noastră era să nu ajungem aici. Din păcate, cei care vor fi afectați sunt pacienții prin faptul că 66% din activitatea spitalelor va fi întreruptă timp de doua ore!

Știm încărcătura din spitale și faptul că personalul este subdimensionat, înțelegem și îngrijorările salariale, dar, din nefericire, lipsa dialogului social și lipsa de soluții fac ca nota de plată sa fie făcută de pacienți. Din păcate, în ultimii ani, întotdeauna cel mai nevoiaș a fost taxat de societate!", ne-a spus Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC).

Pacienții arată cu degetul spre Guvernul Bolojan

Totodată, acesta a precizat că deși pacienții înțeleg nemulțumirile personalului medical, nu sunt de acord cu greva, menționând că pentru aceste consecințe ar trebui să răspundă Guvernul Bolojan, pe care îl acuză de lipsă de responsabilitate.

"Înțelegem personalul medical, dar nu suntem de acord cu greva! Ce putem noi să facem pentru a contracara aceste lucruri? Absolut nimic. Suntem cei lipsiți de apărare din partea autorităților care ar trebui sa răspundă pentru toate aceste consecințe. Vedem că nu există responsabilitate în rândul decidenților și constatăm cu tristețe lipsa empatiei și a umanității față de cei vulnerabili!", ne-a mai declarat Radu Gănescu.