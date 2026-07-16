Guvernul britanic a naţionalizat British Steel, companie strategică pe care proprietarul chinez voia să o închidă

Compania British Steel era deţinută de grupul chinez Jingye. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Guvernul britanic a naţionalizat producătorul de oţel British Steel, companie deţinută de grupul chinez Jingye.

Guvernul Marii Britanii a anunţat joi că a naţionalizat producătorul de oţel British Steel, transmite Agerpres, citând Reuters. Compania era deţinută de grupul chinez Jingye, care intenționa să închidă această industrie strategică. Guvernul a decis naționalizarea ei în ideea de a proteja viitorul producţiei de oţel în Marea Britanie.

"British Steel face parte din structura naţiunii noastre şi o piatră de temelie a puterii industriale a Marii Britanii. Decizia de astăzi asigură viitorul producţiei de oţel în Regatul Unit, protejează locurile de muncă calificate şi salvgardează o capacitate naţională vitală", a declarat prim-ministrul demisionar Keir Starmer.

Oţelăria de la Scunthorpe, ultima unitate principală de producţie a oţelului care mai funcţionează în Marea Britanie

Guvernul de la Londra a preluat controlul operaţional la British Steel de la proprietarul chinez Jingye încă din aprilie 2025, pentru a opri închiderea oţelăriei de la Scunthorpe, în nordul Angliei, şi a proteja 2.700 de locuri de muncă la această oţelărie şi alte câteva mii de locuri de muncă pe lanţul de aprovizionare.

Oţelăria de la Scunthorpe este ultima unitate principală de producţie a oţelului care mai funcţionează în Marea Britanie, aprovizionând industriile feroviară, de construcţii şi auto, dar în ultimii ani s-a confruntat cu costuri ridicate ale energiei şi cu un exces de oţel pe piaţa globală.

Nu s-a reușit găsirea unui cumpărător pentru British Steel

În luna mai a acestui an, după ce statul nu a reuşit să găsească un cumpărător pentru compania British Steel privatizată de Margaret Thatcher în 1988, Starmer anunțase că guvernul său va introduce o legislaţie care să îi permită să devină proprietar la British Steel.

Guvernul de la Londra a numit o nouă echipă de conducere la British Steel care se va concentra pe stabilizarea operaţiunilor, menţinerea producţiei şi colaborarea cu conducerea, sindicatele şi personalul pentru a face din British Steel o întreprindere comercial sustenabilă, cu emisii reduse de carbon.

Cazul Liberty Galaţi

Cazul producătorului de oţel British Steel ne amintește de Combinatul Liberty Galați, care a fost scos de două ori la licitație fără succes și este îngropat în datorii.

Liberty Galați este unul dintre cele mai importante active din industria siderurgică românească, un sector considerat strategic pentru economie, infrastructură și apărare. Combinatul are acum datorii de peste un miliard de euro, cei mai mari creditori fiind ANAF și Eximbank. Statul român nu a preluat proprietatea asupra combinatului și nu a adoptat o lege de naționalizare, soarta lui fiind în continuare incertă.