Noi atacuri între SUA și Iran: Teheranul ameninţă să spulbere infrastructurile din Orientul Mijlociu

Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou punct critic. Sursa foto: Freepik

Armata americană a anunțat că a lansat, în cursul nopţii, noi lovituri contra Iranului, iar Teheranul a ripostat.

Update - Iranul ameninţă să spulbere infrastructurile din Orientul Mijlociu dacă propria infrastructură îi este atacată

Statul Major iranian a avertizat joi că Iranul va spulbera infrastructurile din Orientul Mijlociu dacă propriile infrastructuri îi vor fi atacate, în urma ameninţărilor preşedintelui Donald Trump de a viza poduri şi centrale electrice din Republica islamică, relatează AFP.

"Toate infrastructurile din regiune vor fi spulberate sub loviturile de oţel ale puternicelor forţe armate ale Republicii Islamice Iran într-o asemenea măsură încât nu va rămâne nici urmă din ele, ca şi cum nu ar fi existat niciodată", a afirmat Comandamentul interarme iranian într-un comunicat, reacţionând la ameninţările proferate de către preşedintele american.

Donald Trump a afirmat marţi seara la canalul Fox News că armata sa va lovi centrale electrice şi poduri în Iran săptămâna viitoare dacă iranienii "nu se vor aşeza la masa negocierilor", aminteşte AFP.

Știrea inițială - Sistemul de apărare antiaeriană, activat joi la Teheran

Sistemul de apărare antiaeriană a fost activat joi la Teheran, fiind auzite explozii în nordul şi vestul Iranului, a anunţat presa oficială, citată de AFP.

"Sunetul care semnalează activarea sistemelor de apărare a fost auzit în mai multe părţi ale Teheranului, inclusiv în vestul şi estul" capitalei iraniene, a transmis agenţia guvernamentală de presă IRNA care a precizat că, deocamdată, nu a fost înregistrată nicio victimă.

De asemenea, în provincia Lorestan (vest) şi la Semnan (nord) au fost auzite explozii, conform agenţiilor iraniene de presă IRNA şi Mehr.

Armata SUA anunţă că a tras asupra unei nave care încerca să forţeze blocada

Un avion militar american a tras miercuri către un petrolier gol ce încerca să forţeze blocada porturilor iraniene, a transmis armata americană, citată de AFP.

Aparatul a "neutralizat" nava după ce a tras rachete în coşul acesteia de fum, a indicat Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) într-un mesaj pe X.

"Nava nu se mai îndreaptă acum spre Iran", a precizat CENTCOM, identificând petrolierul ca fiind M/T Belma, sub pavilion Curacao.

Premieră pentru SUA

Este pentru prima dată când Statele Unite ale Americii trag asupra unei nave, cu scopul de a o opri de la restabilirea blocadei porturilor iraniene, marţi.

De asemenea, CENTCOM a indicat că a "redirecţionat două nave comerciale cooperante" în cursul primelor 24 de ore ale blocadei.

Forţele SUA au mai impus o blocadă asupra porturilor iraniene de pe 13 aprilie până pe data de 18 iunie, timp în care au neutralizat nouă nave şi au redirecţionat peste 140, conform armatei.

Kuweitul răspunde la "atacuri ostile cu drone" iraniene. Au sunat sirenele în Bahrein

Armata Kuweitului a indicat în noaptea de miercuri spre joi că răspunde la "atacuri ostile cu drone" iraniene, în timp ce sirenele de alertă aeriană au răsunat în Bahrein, după noi lovituri ale Statelor Unite împotriva Iranului, relatează AFP.

Într-un comunicat publicat pe X, statul-major din Kuweit a afirmat că armata "ripostează la atacurile cu drone ostile în urma agresiunii infame a Iranului" şi a precizat că zgomotele de explozii sunt rezultatul interceptărilor aeriene.

Sirenele de alertă aeriană au fost, de asemenea, declanşate în Bahrein, potrivit Ministerului de Interne de la Manama.

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