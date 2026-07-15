Unde își va sărbători Patriarhul Daniel ziua de naștere

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, își aniversează ziua de naștere pe 22 iulie.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, își aniversează ziua de naștere miercurea viitoare (22 iulie), la Centrul Cultural Misionar 'Familia' din orașul Pantelimon.

Reamintim că sărbătoarea oficială (instituțională) a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării Sale ca Patriarh, în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii, Sfântul Proroc Daniel (17 decembrie) și Sfântul Cuvios Daniil Sihastru (18 decembrie) sunt sărbători personale.

În acest an (2026), Preafericirea Sa aniversează ziua de naștere, 22 iulie, în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor (care nu se află în concediu de odihnă), la Centrul Cultural Misionar „Familia”, din orașul Pantelimon, având ca temă: Stadiul actual al pregătirilor „Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși”, din 31 august – 3 septembrie 2026, precizează basilica.ro.

Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel le pot înmâna direct la Cabinetul Patriarhal al Reședinței Patriarhale din București, strada Patriarhiei nr. 2, sau trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro, ori la numărul de fax 021.406.71.62.

Patriarhul Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951, în satul Dobrești din comuna Bara, județul Timiș. La Sfântul Botez a primit numele Dan-Ilie.