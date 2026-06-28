CNAIR: Restricţii de circulaţie în 35 de judeţe din cauza caniculei

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Circulația camioanelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone va fi restricționată luni și marți, din cauza caniculei, între orele 12:00 și 20:00, pe mai multe drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va fi restricţionată luni şi marţi, între orele 12:00-20:00, pe sectoare de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din 35 de judeţe, transmite Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere printr-un comunicat.

Județele vizate de restricții de circulație din cauza caniculei

"Luni, 29.06.2026, şi marţi, 30.06.2026, în intervalul orar 12:00 - 20:00, se vor institui restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele: Galaţi, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iaşi, Neamţ, Botoşani, Suceava, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara, Alba, Mureş, Sibiu, Harghita, Covasna, Braşov, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Giurgiu şi Ilfov.

Cod Galben, Cod Portocaliu şi Cod Roşu de caniculă



Aceste restricţii sunt instituite în urma avertizărilor de caniculă emise de către Administraţia Naţională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu şi Cod Roşu - val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat şi deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme", se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, măsura este adoptată pentru protejarea şi conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformaţiilor majore ireversibile (ce implică şi pierderea stabilităţii straturilor rutiere) care pot apărea pe reţeaua rutieră, ca efect al desfăşurării traficului greu în condiţiile climatice de caniculă.

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Excepții de la restricțiile de circulație

Sunt exceptate de la această măsură: transporturile de persoane; transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală; vehiculele care participă la intervenţii în caz de forţă majoră; transporturile funerare; transporturile poştale; transporturile de echipamente de prim ajutor; transporturile pentru distribuire de carburanţi; transporturile de mărfuri sub temperatura controlată; transporturile pentru tractări vehicule avariate; transporturile pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate;

transporturile cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării; transporturile apă îmbuteliată şi băuturi răcoritoare; transporturile de produse provenite din exploatări agricole; transporturile militare implicate în exerciţii multinaţionale; transporturile rutiere în cadrul Sistemului Garanţie Returnare (SGR); transporturile de produse alimentare diverse (produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete, pişcoturi şi biscuiţi, produse de patiserie şi de cofetărie conservate, zahăr şi produse conexe, cacao, ciocolată şi produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai şi produse conexe, condimente şi mirodenii, produse nutriţionale speciale, diverse produse alimentare şi produse uscate, sucuri şi băuturi alcoolice şi nealcoolice, inclusiv apa minerală).

Totodată, în perioada restricţiilor, vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR SA, utilajele firmelor cu care CNAIR SA are contracte de lucrări şi de servicii în derulare, precum şi cele utilizate pentru execuţia lucrărilor la Magistrala 6 de metrou Bucureşti.

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