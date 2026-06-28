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Temperaturile resimțite la această oră în țară: zona cu 39 - 40 de grade la ora 12:00

Autor: Alexandra Firescu
Data publicării: 28 Iun 2026
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Sursa foto: Agerpres

Temperaturile resimțite de corpul uman sunt diferite de cele prognozate la umbră, din cauza indicelui temperatură-umezeală.

Dacă temperaturile maxime prognozate se referă la cele care se resimt la umbră, indicele temperatură-umezeală, dar și alte aspecte meteo influențează temperatura resimțită de organismul uman. 

Așa se ajunge în situația în care astăzi, la ora 12:00, în vestul țării, în Arad, Timișoara, Banloc să se resimtă 39 de grade, ca în Lugoj și Sânnicolau Mare să fie deja 40 de grade resimțite la această oră. 

În București, Brașov, Călărași, Giurgiu, se resimt 36 de grade, iar pe litoral, în Constanța, 35. Aceste temperaturi resimțite sunt cu 5-7 grade mai mari decât cele înregistrare de stațiile meteo la această oră. 

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Temperaturile resimțite la această oră în țară: zona cu 39 - 40 de grade la ora 12:00

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