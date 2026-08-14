Cine blochează dezvoltarea litoralului românesc? Scenariul de la Plaja Caelia se repetă la plaja din fața Hotelului Rex. Investitor: Vă voi demonstra lucruri halucinante VIDEO

Investitorul Alin Bucur, invitat la interviurile DC NEWS

Investitorul Alin Bucur a venit cu noi detalii despre metodele prin care i se pun bețe în roate pentru folosirea plajei din fața Hotelului Rex din Mamaia în care investit, după ce ani la rând a avut probleme similare și cu Plaja Caelia, altă investiție blocată de autoritățile statului.

Deși litoralul românesc este declarat în mod repetat „obiectiv de interes național”, investițiile de acolo sunt în mod constant blocate de autorități. După cazul Plajei Caelia, investitorul Alin Bucur reclamă că alte piedici i se pun și în cazul plajei din fața Hotelului Rex din Mamaia. Deși a câștigat licitația pentru această plajă, iar ulterior Comisia Zonală a Monumentelor Istorice i-a transmis că acum o poate da în folosință, nu poate face acest lucru pentru că mai exista o condiție: să se înțeleagă cu proprietarii hotelului considerat monument istoric, despre care Alin Bucur spune că "nu se ocupă nimeni de 20 de ani".

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Invitat la interviurile DC NEWS, Alin Bucur a amintit întâi cazul Plajei Caelia pentru care s-a făcut o investiție majoră care nu a mai putut fi valorificată pentru că ulterior s-a retras autorizația: "Am licitat o plajă, am discutat cu Apele Române și primăria dacă suntem de acord să facem un proiect ridicat la normele europene, să facem ceva pentru România, să fim și noi în pas cu alte țări europene. Mi s-a spus că da, s-a aprobat acest proiect. Nu am început nici măcar să mut un fir de nisip până nu am luat toate aprobările, toate avizele, autorizația de construcție. Mai mult decât atât, toată lumea era bucuroasă că începem acest proiect, după care au început problemele. Au venit cei de la Apele Române, ne vizitau în fiecare zi, ne filmau, primeam amenințări de la șeful corpului de control care spunea că el a lucrat la DNA și că vom avea probleme dacă nu oprim proiectul. Mă rog, ceea ce s-a și dovedit. Pe cineva a deranjat acest proiect foarte mult".

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În cele din urmă autorizația a fost retrasă, proiectul lui Alin Bucur a fost închis, iar acum cazul se judecă pe masa magistraților.

O nouă plajă, același blocaj

Antreprenorul a venit apoi cu detalii despre ce a urmat. A licitat pentru o altă plajă, situată în fața Hotelului Rex din Mamaia și a câștigat. Spune că a insitat să facă asta ca să vadă dacă într-adevăr greșise cu ceva în cazul Plajei Caelia sau dacă doar numele său este cel care deranjează și de asta apar astfel de situații.

"Am insistat să văd dacă chiar am greșit și am încercat să reiau acest proces să văd dacă într-adevăr am greșit cu ceva sau dacă într-adevăr firma și numele nostru deranjează", a declarat Alin Bucur.

Alin Bucur: În România anului 2026 să se întâmple așa ceva este de noaptea minții

"Vă voi demonstra niște lucruri halucinante. În România anului 2026 să se întâmple așa ceva este de noaptea minții", a spus apoi Alin Bucur.

Problemele au apărut din nou, spune Alin Bucur. Și în cazul plajei din fața Hotelului Rex obținerea avizelor și autorizațiilor necesare a durat mult timp. Reecent însă a apărut o nou condiție, neprevăzută în contractul de închiriere, spune el: să primească avizul proprietarilor hotelului considerat monument istoric pentru utilizarea plajei.

"De doi ani de zile sunt plimbat de autoritățile statului. Se eliberează foarte greu avizele. Ni se aduce la cunoștință că trebuie să ceream avizul proprietarilor Rex dacă vrem să dăm drumul la plaje, ceea ce pentru noi e o aberație, plaja fiind licitată de către noi, având un caiet de sarcini în care nu se specifică absolut nimic", a mai spus Alin Bucur.

"Asta era treaba Apelor Române, atunci când scotea bunul la licitație", a punctat Val Vâlcu.

Alin Bucur: De doi ani de zile nu ne putem desfășura activitatea

"Exact, nu s-a întâmplat lucrul acesta. De doi ani de zile nu ne putem desfășura activitatea, în condițiile în care ne trimit la trei luni factura și noi trebuie să o plătim", a mai spus Alin Bucur.

Astfel, investitorul e trimis acum să se înțeleagă cu un alt proprietar pentru că plaja a fost licitată deși se știa de dinainte că se află în apropierea unui hotel vechi, considerat monument istoric, motivul invocat acum de autorități.

Alin Bucur a citit în platoul DC NEWS și ultimul mesaj pe care l-a primit cu privință la acest proiect blocat: "Referitor la documentația dumneavoastră - amenajare plajă Mamaia sector 3, înregistrată în vederea avizării și completată în 16.06.2026, vă comunicăm următoarele: Amplasamentul se situează în vecinătatea și în zona de protecție, conform legii, a monumentului istoric - Hotel Rex, monument istoric de valoare națională... Documentația a fost analizată la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice în ședința din 18.06.2026. Cu majoritate de voturi a fost de acord cu avizarea documentației cu condițiile exprimate de membrii comisiei".

"Hotelul Rex Mamaia, în insolvență, nu este de acord cu amenajarea plajei"

"Deci v-au dat voie să replicați proiectul pe plaja Rex", a spus Val Vâlcu.

"Mi-au dat voie, doar că au pus aici și o adresă, în care e notat că subscrisa Rex Mamaia, în insolvență, nu este de acord cu amenajarea plajei", a explicat Alin Bucur.