Accident pe A1 București-Pitești. Traficul spre Capitală a fost reluat - UPDATE

Accident pe A1 București-Pitești. Trafic blocat spre Capitală după ce un camion a lovit un picior de pod. Sursa foto: Facebook

Traficul a fost reluat, miercuri după-amiază, pe autostrada A1 București-Pitești, în județul Dâmbovița, pe sensul către București, după ce un camion încărcat cu carne de pui a lovit un picior de pod, iar marfa s-a împrăștiat pe carosabil, incident care a blocat circulația pentru câteva ore.

UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat, la ora 13:40, că circulația rutieră a fost reluată pe autostrada A 1 București - Pitești.

„Coloana de autovehicule formată între kilometrii 56 - 70 este în scădere, la fața locului fiind echipaje de poliție, în vederea fluidizării traficului”, se arată în comunicat.

Știre inițială

Traficul este blocat, miercuri după-amiază, pe autostrada A1 București - Pitești, la kilometrul 56, în zona localității Uliești, județul Dâmbovița, pe sensul de mers către Capitală, după ce conducătorul unui autocamion încărcat cu produse alimentare a lovit un picior de pod, iar o parte din marfa acestuia s-a împrăștiat pe carosabil.

Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către București, valorile de trafic fiind ridicate. În zonă se formează coloane de autovehicule în ambele direcții.

Șoferul transporta carne de pui

Camionul transporta carne de pui, iar o parte din marfă a ajuns pe carosabil, a spus Dalia State, comisar Infotrafic, la Digi24. „Circulația rutieră este oprită total pe toate benzile sensului către București. Traficul s-a desfășurat recent doar pe banda de urgență, cu mare dificultate. În zonă este formată o coloană lungă de autoturisme”, a adăugat aceasta.

Traficul a fost deviat

Traficul a fost deviat, începând cu ora 11:30, de la kilometrul 60 pe DN61, prin localitatea Petrești din județul Dâmbovița. „Se ocolește autostrada și se intră din nou pe aceasta pe la kilometrul 49, în zona localității Corbii Mari din județul Dâmbovița”, a mai spus Dalia State.

Se estimează reluarea circulației în jurul orei 12:30, potrivit centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Accident mortal pe DN61

Un accident soldat cu cinci morți a avut loc, în noaptea de marți spre miercuri, chiar pe DN61, în afara localităţii Corbii Mari, după ce un tânăr de 20 de ani, fără permis, a acroşat cu maşina pe care o conducea trei pietoni, apoi s-a răsturnat cu autoturismul, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

În urma accidentului a rezultat decesul şoferului, al unui tânăr pasager în autoturism, în vârstă de 23 de ani, şi a celor trei pietoni (o tânără de 24 de ani, un tânăr de 25 de ani şi un bărbat de 49 de ani).

La sosirea echipajelor de intervenţie, două dintre victime prezentau leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarate decedate. Celelalte trei victime au fost găsite în stare de inconştienţă.