Turistul care a desenat cu spray o inimă pe o stâncă de pe Transfăgărășan a fost prins. Ce sancțiune poate primi după gestul devenit viral

Imaginile de pe Transfăgărășan care au stârnit revoltă. Un turist a vrut să fie romantic, dar a sfârșit prin a deveni exemplul perfect de „așa nu” / FOTO: captură video Facebook @Toma Cristian

Turistul care a desenat cu spray o inimă pe o stâncă de pe Transfăgărășan a fost identificat de polițiști. Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, din București, a ajuns în atenția autorităților după ce imaginile în care vandaliza stânca au fost distribuite masiv pe internet.

Incidentul a avut loc miercuri, în apropierea bazei Salvamont Argeș de la Cota 2000. La o zi după ce imaginile au provocat reacții în mediul online, autorul gestului a fost identificat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș.

Ancheta a pornit după sesizarea făcută în 5 august 2026, când autoritățile au fost informate despre intervenția unui turist asupra formațiunilor stâncoase din zona Transfăgărășan.

„În continuarea verificărilor efectuate în cazul sesizat la data de 5 august 2026, privind intervenția unui bărbat asupra unor formațiuni stâncoase din zona Transfăgărășan, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au identificat persoana bănuită de comiterea faptei.

Având în vedere natura faptei și prevederile legale incidente, față de bărbatul în cauză vor fi dispuse măsuri legale în consecință, de către reprezentanții Gărzii de Mediu Argeș”, a transmis IPJ Argeș, conform jurnaluldearges.ro.

Potrivit surselor locale, bărbatul are 55 de ani și este din București.

Garda de Mediu Argeș va decide sancțiunea

Acum, cazul ajunge în atenția comisarilor Gărzii de Mediu Argeș. Aceștia urmează să stabilească măsurile legale, ținând cont de natura faptei și de prevederile aplicabile.

Potrivit legislației, bărbatul riscă o amendă contravențională cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei.

Gestul care a pornit totul a fost filmat de un alt turist și a fost făcut public de șeful Salvamont Argeș, Toma Cristian.

A desenat o inimă și a scris „Anna”

În imaginile devenite virale, bărbatul poate fi văzut în timp ce folosește un spray pentru a desena o inimă pe stâncă. În interiorul acesteia a scris numele „Anna”.

Un alt turist i-a atras atenția că nu este în regulă să deseneze pe stâncă și i-a spus că natura trebuie respectată.

Răspunsul bărbatului a fost: „Este o stâncă!”

Replica a stârnit numeroase reacții, mai ales pentru că incidentul s-a produs într-o zonă montană apreciată tocmai pentru peisajul natural.

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