Crima din Cenei: Pedepsele primite de adolescenții care l-a ucis pe Mario Berinde. Tribunalul Timiș a pronunțat prima sentință

Imagine cu Mario Berinde, băiatul din Cenei ucis de prietenii săi. Foto: captură video

Tribunalul Timiș a pronunțat prima sentință în dosarul crimei de la Cenei, anunțând pedepsele primite de adolescenții acuzați în dosarul morții lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei, ucis de proprii prieteni.

Tribunalul Timiș a emis, vineri, 18 septembrie 2026, prima sentință în cazul morții lui Mario Berinde, la mai bine de opt luni de la moartea băiatului de 15 ani din Cenei.

Instanța a decis internarea într-un centru de detenţie pe o perioadă de 15 ani a adolescentului în vârstă de 15 ani, acuzat de uciderea lui Mario Berinde. Concret, infracțiunile reținute în sarcina lui M.D.A. sunt de omor calificat și profanare de cadavre.

Al doilea minor implicat în comiterea crimei (R.M.D.), în vârstă de 13 ani, în casa căruia a avut loc crima şi care ar fi şi cel care a plănuit totul, nu răspunde penal, conform legislaţiei din România, deoarece avea mai puțin de 14 ani la momentul comiterii faptei. Reamintim în acest context că, în februarie 2025, Avocatul Poporului şi-a exprimat, printr-o scrisoare oficială opoziţia faţă de propunerile legislative care urmăreau reducerea vârstei răspunderii penale pentru minori, după ce crima din Cenei generase astfel de discuții.

În dosar a fost trimis în judecată un al treilea minor (B.R.P.), care i-a ajutat pe cei doi să incendieze și să scape de cadavru. În cazul acestuia, instanța a dispus măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de șase luni, el fiind acuzat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului, transmite Agerpres.

Adolescentul condamnat la detenție, obligat de instanță să plătească familiei lui Mario Berinde daune morale de peste un milion de euro

Minorul condamnat la detenție a fost obligat de instanță să plătească familiei lui Mario Berinde daune morale de peste un milion de euro.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Detalii despre crima din Cenei. Cum a fost ucis Mario Berinde

Mario Berinde, un băiat de 15 ani, din comuna Cenei, județul Timiș, a fost ucis de doi prieteni de 13 și 15 ani, crima fiind plănuită de o lună. Cei care l-au ucis îi erau prieteni.

"În fapt, s-a reținut că în data de 19 ianuarie, în jurul orei 21:30, inculpatul M.D.A., de 15 ani, și numitul R.M.D., de 13 ani, având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, l-au ucis pe numitul B.M.A. prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și un cuțit în timp ce se aflau la imobilul nr. 667 din localitatea Cenei. Ulterior uciderii acestuia, inculpatul M.D.A. și numitul R.M.D., împreună cu inculpatul B.R.P., pe care l-au chemat la fața locului după săvârșirea faptei, au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii", a transmis la acea vreme Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

Mai mult, inculpatul B.R.P. i-a ajutat în mod activ pe M.D.A. și R.M.D. să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii, toate aceste acțiuni fiind efectuate în scopul îngreunării cercetărilor, precum și îngreunării tragerii la răspundere penală a celor doi.

În ceea ce îl privește pe R.M.D., în vârstă de 13 ani, procurorul de caz a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor calificat și profanare de cadavre, pe motivul incidenței cauzei de neimputabilitate a minorității.

Prin sentință civilă nr. 95/2006/PI/2026 emisă de Tribunalul Timiș s-a hotărât instituirea plasamentului în regim de urgență a minorului R.M.D. în Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenții în Regim de Urgență în Domeniul Protecției Copilului - Serviciul de Primire în Regim de Urgență.

Reamintim că după crima din Cenei, o petiție online a solicitat răspunderea penală, de la vârsta de 10 ani, pentru omor. Petiția denumită ”Legea Mario” a fost semnată atunci de zeci de mii de oameni.