Bani pentru fermierii români: Comisia Europeană aprobă un ajutor de 52 de milioane de euro pentru crescătorii de bovine / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @The Yuri Arcurs Collection

Crescătorii de vaci din România primesc un ajutor financiar după ce Comisia Europeană a dat undă verde, luni, 14 septembrie, unui pachet de sprijin de stat în valoare de 52 de milioane de euro (aproximativ 277 de milioane de lei).

Măsura vine să amortizeze șocul scumpirilor la motorină și fertilizanți, provocate de criza din Orientul Mijlociu. Banii vor fi virați sub formă de plăți către ferme, iar valoarea maximă acordată unui singur beneficiar este de 50.000 de euro, informează Agerpres. Măsura de urgență se va derula până la data de 31 decembrie 2026 și se adresează exclusiv sectorului zootehnic axat pe bovine, puternic zdruncinat în ultimele luni de costurile uriașe.

Decizia luată la Bruxelles se sprijină pe Cadrul temporar pentru ajutoare de stat creat pe fondul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), instrument adoptat la 29 aprilie 2026 pentru a lăsa țările membre să își apere producătorii locali fără a fi acuzate de încălcarea regulilor de concurență. În evaluarea transmisă autorităților din România, reprezentanții Comisiei Europene au explicat motivele pentru care schema românească a primit aviz pozitiv:

„Executivul comunitar a evaluat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea UE, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activităţi economice sub rezerva anumitor condiţii, precum şi în temeiul secţiunilor 1 şi 2.1 din METSAF. Comisia a concluzionat că schema respectă condiţiile prevăzute în METSAF. În special, ajutoarele vor fi acordate pe baza unei scheme cu un buget estimat clar şi vor viza sprijinirea temporară a dezvoltării întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare. Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată şi proporţională pentru a facilita dezvoltarea unei activităţi economice şi nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun”.

Mecanismul de salvare pentru agricultură, transporturi și energie

Cadrul special METSAF a fost conceput tocmai ca o plasă de siguranță pentru domeniile cele mai expuse la scumpiri necontrolate. Oficialii de la Bruxelles au recunoscut că fermierii riscă să intre în colaps dacă nu primesc lichidități imediat.

Sprijinul pentru motorină și îngrășăminte vine în completarea altor măsuri aprobate prin subvențiile agricole acordate fermierilor români prin fonduri europene, menite să prevină falimentele în lanț din satele românești. În funcție de nevoile din teren, sprijinul din acest cadru excepțional se acordă fie pe baza facturilor și a consumului de carburant, fie prin proceduri simplificate pentru sume mai mici, astfel încât banii să nu se blocheze în birocrație.