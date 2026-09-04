Preț record la benzină azi, 4 septembrie. Motorina este peste 10 lei în toate stațiile

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Benzinăriile au majorat, din nou, prețurile la carburant, doborându-se noi recorduri.

De la prima oră a zilei de vineri, motorina s-a scumpit cu 13 bani / litru, iar benzina cu 9 bani / litru în stațiile Petrom, dar și în cele premium OMV.

Astfel, litrul de benzină standard a atins un nivel record, respectiv 9,64 lei în stațiile Petrom.

Conform pretcarburant.ro, azi se înregistrează și un preț maximal de 9,7 lei / litru la unele stații. Vorbim aici despre OMV și MOL.

Recordul anterior al prețului la benzină datează de la finalul lunii mai 2026, când benzina avea un preț de 9,62 lei/l în stațiile Petrom și 9,68 în cele OMV, Rompetrol ori MOL.

Scumpire accelerată a benzinei în doar o lună și jumătate

Deși la final de lună iulie 2026 a coborât prețul la 8,72 lei/l, respectiv 8,78 lei/l, apoi s-a scumpit rapid și a ajuns la cel mai mare nivel din istorie. Practic, benzina s-a scumpit cu un leu în doar o lună și jumătate.

Cu privire la motorină, menționăm că măsura reducerii accizei la motorină este inutilă, deoarece măsura din septembrie care trebuia să ieftinească litrul cu aproape 14 bani a fost anulată de majorările succesive de prețuri din lanțurile de alimentare.

Măsuri inutile de scădere a accizei la motorină

Ministerul Finanţelor a majorat la 25% scăderea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru 1 - 15 septembrie 2026, în urma unei alte evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 cu privire la declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere.

Măsura a fost introdusă ca urmare a intervenţiei din a doua jumătate a lunii august, o reducere de de 20% a accizei motorinei standard.

Reescaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și interdicția Rusiei asupra exporturilor de motorină, în contextul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești, au ridicat cotațiile motorinei la niveluri record în această săptămână, scăzând aprovizionarea globală.

Europa importă motorină din Coreea de Sud

Tensiunile de pe piețe sunt mai pronunțate în Europa, unde diferența de preț dintre un baril de țiței și motorina rafinată din acesta, a ajuns marți la un maxim record de 79 de dolari pe baril.

Mai mult, fiind dependentă în mare parte de importuri, Europa se pregătește de iarnă cu o aprovizionare neobișnuită de motorină din Coreea de Sud. Aproximativ 90.000 de tone de motorină vor fi încărcate pe un petrolier nou construit pentru livrare în nord-vestul Europei.